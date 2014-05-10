برگزاری جشنواره ها توسط میراث فرهنگی برای غنای اقتصادی استان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری جشنواره آش در استان فرصت خوبی برای شهر است که بتواند جاذبه ها و اماکن تاریخی خود را به گردشگران معرفی کند.

وی اظهار داشت: در این فضایی که توسط میراث فرهنگی ایجاد می شود مردم می توانند از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.

شهردار زنجان گفت: برگزاری جشنواره آش در استان می تواند در آمدزایی به دنبال داشته باشد بنابراین با مدیریت درست می تواند این کار را به خوبی انجام داده و از این فرصت به نفع اقتصاد استان استفاده کرد.

امین تاکید کرد: استان زنجان از نظر جغرافیایی و اقلیمی در بهترین فصل سال می تواند در جذب گردشگر بسیار موثر باشد.

وی در ادامه گفت: بازدید 65 هزار نفر از این جشنواره در سال گذشته بیانگر این است که این جشنواره در توسعه اقتصاد استان بسیار مثمر ثمر باشد بنابراین این جشنواره توسط رسانه ها و صدا و سیما به خوبی اطلاع رسانی شود.

شهردار زنجان یادآور شد:در راستای برگزاری این جشنواره باید نیروی انتظامی با مامورین سد معبر شهرداری همکاری کند.

امین گفت: توجه به این امر و جلوگیری از شلوغی باعث می شود که نمای شهر به صورت زیبا به گردشگران معرفی شود.

وی افزود: باید مامورین راهور هم کاملا توجیه شوند تا ترافیک در محل برگزاری جشنواره ایجاد نشود.