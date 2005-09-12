برگزاري هفتمين كنفرانس ملي تونل در تهران

به گزارش خبرگزاري"مهر"، محمد حسين صدقياني عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و رييس هيات مديره انجمن تونل ايران با بيان اين مطلب گفت: بر اساس چشم انداز بيست ساله توسعه، نياز به احداث ساختارهاي زير زميني بيش از پيش مورد نياز است كه با توجه به شرايط جغرافيايي كشور و گسترش و توسعه شهرها، احداث تونل براي استفاده هاي حمل و نقل داخل و خارج شهر، معادن زير زميني ، توليد برق، ايستگاههاي مترو و پاركينگ به طور فزاينده اي بايد ساخته شود.

وي با اشاره به سرمايه گذاري بالاي مورد نياز جهت احداث فضاهاي زير زميني گفت: از لحاظ اقتصادي فضاهاي زير زميني در درازمدت با صرفه تر از سازه هاي رو زميني است و اين فضاها حفظ محيط زيست، تامين ايمني و امنيت را به همراه دارد.

وي افزود: آموزش و تحقيقات، مباني مطالعاتي، تحليل و طراحي فضاهاي زير زميني، روش هاي اجرا ، مديريت و امور قراردادي، فضاهاي زير زميني خاص و فضاهاي زير زميني در معادن محورهاي مباحث و مقالات اين كنفرانس است.

صدقياني خاطرنشان كرد: برگزاري سخنراني هاي رسمي، نمايشگاه ، كارگاههاي تخصصي و بازديدهاي علمي از عمده برنامه هاي كنفرانس هفتم تونل است.

رييس هيات مديره انجمن تونل ايران تصريح كرد: در بسياري از كشورهاي دنيا مهندسين معدن مراحل طراحي و اجراي تونل ها را به عهده دارند چون فارغ التحصيلان اين رشته بيشتر با مسائل مكانيك سنگ آشنايي دارند.

گفتني است ششمين كنفرانس ملي تونل در بهمن ماه 1382 به دبيري دكتر احمدي نژاد، رييس جمهور در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار گرديده است.