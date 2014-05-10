تلف شدن 50 درصد از زنبورهای شهرستان مراغه در اثر سرما/ پیش بینی کاهش 20 درصدی تولید عسل شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مراغه شنبه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگاران گفت: با تو.جه به اینکه 50 دصد از زنبورهای عسل مراغه بدلیل یخبندان زمستان گذشته و نیز سرمای دیررس بهاری در فروردین سال جاری تلف شده اند، پیش بینی می شود امسال تولید عسل شهرستان 20 درصد کاهش یابد.

محمد نریمانی با اشاره به خشارات وارده به کندوداران شهرستان مراغه اظهار کرد: در اثر سرما و یخبندان بیش از 20 میلیارد ریال به زنبورداران این شهرستان خسارت وارد شده که اختصاص تسهیلات کم بهره و استمهال وام زنبورداران برای حمایت از آنان ضروری است.

معاون رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با ارائه آماری از وضعیت زنبورداری در شهرستان مراغه تصریح کرد: تعداد کندوهای بومی و مدرن این شهرستان 212 هزار کلنی است و سال گذشته نیز سه هزار و 340 تن عسل در این شهرستان تولید شده است.

نریمانی در پایان با اشاره به ظرفیت های این صنعت برای اشتغالزایی در مراغه اظهار داشت: صنعت زنبورداری در این شهرستان برای یک هزار و 259 نفر شغل مستقیم ایجاد کرده که همین امر بخوبی نشان دهنده ضرورت حمایت از این شغل است.