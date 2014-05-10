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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۲۴

دلشادی:

مزیت رقابتی بودن جشنواره تئاتر تیرنگ درک شود

مزیت رقابتی بودن جشنواره تئاتر تیرنگ درک شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری مازندران با تاکید بر اینکه، مزیت رقابتی جشنواره تئاتر بومی تیرنگ باید درک شود، گفت: در بخش اجرای نمایش های صحنه ای هیچ نمایشی واجد شرایط پذیرش در این دوره جشنواره نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سینا دلشادی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه جشنواره تیرنگ در سه بخش آیین های نمایشی، اجراهای پژوهشی و نمایش های صحنه ای برگزار می شود گفت: در بخش آیین های نمایشی 10 اثر و بخش اجراهای پژوهشی نیز  10 اثر از استان های مازندران ، تهران ، همدان ، مرکزی ، خراسان جنوبی ، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ، اردبیل وکردستان به مرحله نهایی راه یافتند.

وی تصریح کرد: این جشنواره امسال بصورت کشوری و با همکاری شهرداری ساری از 22 تا 24 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

مدیر حوزه هنری مازندران با بیان اینکه اجرای 100 فعالیت در بخش های فرهنگی و هنری امسال در حوزه هنری استان ترسیم شده است، بیان داشت: تبدیل شدن به پایگاه اصلی هنرمندان ولایی و قرار گرفتن در خط مقدم جبهه فرهنگی مهمترین استراتژی است.

دلشادی یادآور شد: تولید آثار فاخر هنری مانند حماسه های دفاع مقدس، شش بهمن آمل و پرداختن به روستای شهید آباد از مهمترین استراتژی این مرکز است.

یاسر محمودی دبیر جشنواره ملی تئاتر بومی تیرنگ نیز با اعلام اسامی داوران یازدهمین دوره یازدهمین جشنواره گفت: حسن دولت آبادی ، استاد وحید لک ، استاد محمدرضا غفاری و توحید معصومی مسئول امور تئاتر استان ها و نماینده مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور از جمله داوران هستند.

کد مطلب 2288732

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