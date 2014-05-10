به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا رشيديان، ظهر شنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه خراسان رضوي اظهار كرد: درحال حاضر اعتبارات 20 دستگاه جذب نشده و بايد تكليف اعتبارات مانده در حساب اين دستگاه ها مشخص شود.

وي با بيان اينكه اعتبارات تخصيص يافته سال 91 و سال 92 حدود 39 درصد است، افزود: براي اينكه به برنامه توسعه استان در سال 93 برسيم به هزار و 450 ميليارد تومان نياز داريم و براساس رديفي كه داده شده مطابق شاخصه ها اين اعتبارات توزيع مي شود.

استاندار خراسان رضوي تصريح كرد: در بودجه امسال رديف ها و تبصره هايي گذاشته شده است و 973 هزار ميليارد تومان هزينه اي است كه بايد براي پروژه ها مصرف شود و در اين زمينه بايد بسيجي همگاني با كمك نمايندگان صورت پذيرد.

رشيديان با بيان اينكه بحث پروژه هاي بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي در اولويت است، گفت: در حال حاضر بودجه هايي كه در نظر گرفته شده براي تكميل پروژه هاي بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي هم كفايت نمي كند و دراين راستا بايد از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تسهيلات لازم استفاده كنيم.