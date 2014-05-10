تحقق 90 درصد تفاهم نامه های نخستین همایش سرمایه گذاری اهر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی شنبه در جلسه هم اندیشی ارسبارانی های مقیم مرکز آذربایجان شرقی اظهار داشت: در نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری اهر در سال 90، بیش از 50 تفاهم نامه به ارزش پنج هزار میلیارد ريال در زمینه های مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی، تولیدی و صنایع تبدیلی به امضا رسیده بود که با سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریالی در شهرستان، بیش از 90 درصد این تفاهم نامه عملیاتی شده است.

وی در خصوص تفاهم نامه های اجرا شده نیز گفت: پروژه مس انجرد، کارخانه قند رافینری، بسته بندی و سورتینگ غزال ارسباران، احداث چهار سردخانه 40 هزار تنی، کارخانه پوره سیب، ایزوگام، کشت گیاهان دارویی، مجتمع مرغداری، دامداری و تولید ادوات کشاورزی و چندین پروژه های دیگر را با ارزش سرمایه قریب به جهارهزار میلیارد ريال از نتایج موفق نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری اهر هستند.

رییس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اهر از برگزاری دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان در 20 خرداد ماه سالجاری خبر داد و افزود: هدف از برگزاری این همایش توسعه پایدار منطقه در جهت اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان است و تلاش می کنیم با برگزاری این همایش در گستره کشوری سرمایه گذاران علاقه مند را متناسب با پتانسیل های منطقه به شهرستان جذب کنیم.

صدیقی در پایان با اشاره به قابلیت های مهم شهرستان اهر در حوزه معدن، کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و صنایع تبدیلی تاکید کرد: مسوولان تمهیدات ویژه ای را برای برگزاری دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری و جهت راه اندازی طرح های تولیدی، صنعتی و کشاورزی تدارک دیده اند.