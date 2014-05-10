خوانش نمایشنامه «سیزده» برای خیریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خوانش نمایشنامه «سیزده» با حمایت از بنیاد خیریه «دست‌های مهربان» دوم خرداد در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. سارا جوادزاده کارگردانی این نمایشنامه‌خوانی را بر عهده دارد.

«سیزده» نوشته سیاوش پاکراه و کیوان خانبگی است و فرزین صابونی، پژمان جمشیدی، امیر حسین صدیق، شاهین سلیمی،حسن مصطفوی و... در این نمایشنامه‌خوانی حضور خواهند داشت.

این نمایشنامه به روابط انسان ها با یکدیگر پرداخته و در محیطی بیمارستانی روایت می شود.شخصیت‌های این نمایش در تقابل با یکدیگر درونیات خود را بیان می کنند. عواید حاصله از فروش بلیت این اجرا در جهت کمک به کودکان ایتام و زنان سرپرست خانوار به بنیاد خیریه «دست‌های مهربان» اهدا می شود.

این نمایشنامه‌خوانی با حضور هنرمندان، ورزشکاران و اهالی عرصه موسیقی برگزار خواهد شد.

