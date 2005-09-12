حذف افزايش شهريه هاي دانشگاه آزاد، با كمك دولت ميسر مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، رييس دانشگاه آزاد اسلامي در حاشيه مراسم افتتاح بوفه دانشجويي در واحد گرگان گفت: امسال به دليل بالا رفتن حقوق اساتيد و هيات علمي مجبور به افزايش شهريه شديم و در صورتي كه دولت به دانشگاه آزاد كمك نمايد اين افزايش حذف خواهد شد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اعلام اينكه تنها منبع درآمد دانشگاه آزاد شهريه دانشجويان است تاكيد كرد: دانشگاه آزاد اسلامي تنها دانشگاهي است كه بدون كمك دولت هزينه هاي خود را پرداخت مي كند.

رييس دانشگاه آزاد افزود: كل شهريه اي كه از دانشجويان اخذ مي شود در مقايسه با بودجه اختصاص يافته به دانشگاههاي دولتي تنها يك چهارم يا يك پنجم به ازاي هر دانشجو است.