فرهنگ رضوی باید در ذهن جوانان نهادینه شود

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه پیش از ظهر شنبه در حاشیه آیین افتتاحیه سومین دوره هفته فرهنگ رضوی کشور که در سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف اصلی و برنامه هفته های رضوی عطرآگین شدن فضای فرهنگی کشور به عطر فرهنگ اهل بیت و سیره عملی معصومین است و در این راستا باید به سمت نهادینه کردن این فرهنگ در میان عموم اقشار جامعه پیش رفته و زمینه تبلور آن در ذهن و نهاد جوانان را فراهم آوریم.

ابراهیم رحیمی زنگنه گفت: جهان در هزاره سوم به منظور رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند فرهنگ قوی است و با توجه به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد، فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی فرصت بی نظیری برای نخستین بار توام با انتظارات فراوان برای اهالی فرهنگ فراهم آمده که در این زمینه بایستی گام های بلندی در راستای رسیدن به فرهنگی قوی برداشته شود.

وی افزود: اگر بخواهیم کار فرهنگی در مقابل جهانی شدن، روند تخریب فرهنگ های اصیل جهانی و تهاجم گسترده جهان غرب انجام دهیم استفاده از فرهنگ اصیل اهل بیت و آموزه دینی که در ایران به نام امام رضا(ع) شناخته شده است، راه گشاست و به همین منظور این اداره کل در استان از اسفند ماه گذشته ستاد فرهنگ رضوی در استان را تشکیل داده که در هفته آتی این ستاد 150 برنامه فرهنگی را اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به فرهنگ مهمان نوازی و جوانمردی مردم کرمانشاه، تصریح کرد: کرمانشاه یکی از جمله شهرهایی است که به واسطه تاثیر پذیرفتن از سیره عملی اهل بیت به جوانمردی و مهمان نوازی شهره است و اگر اکنون می بینیم این فرهنگ نهادینه شده است به واسطه برکت و جود اهل بیت و موقعیت جغرافیایی آن است و بسیاری از علما به واسطه مشاهده فرهنگ مهمان نوازی مردم در همین شهر ساکن شده اند.

این مقام مسئول با بیان موقعیت جغرافیایی ویژه کرمانشاه و قرار گرفتن آن بر سر راه عتبات و عالیات، افزود: نزدیکی به عتبات عالیات و کربلای معلی هیچگاه از عمق ارادت مردم کرمانشاه به امام رضا(ع) نکاسته است و اکثر مردم کرمانشاه در برنامه سالیانه خود سفر به استان مقدس امام رضا(ع) را لحاظ می کنند.

رحیمی زنگنه گفت: پیوند ناگسستنی فرهنگ کرمانشاهی با امام رضا(ع) و اهل بیت (ع) حدیثی است که بر سر زبان هر بازاری جاریست و ما امیدواریم این قسم کوچک به برکت دعای امام رضا(ع) تعمق یابد و در ضمیر و نهاد جوانان و نسل جدید تجلی پیدا کرده و زمینه تولید فرهنگ اصیل مبتنی بر سیره اهل بیت در جامعه فراهم شود.

وی در پایان تصریح کرد: آنچه که اکنون می تواند نظام جمهوری اسلامی را همچنان که در 8 سال دفاع مقدس و سایر عرصه ها سر پا نگاه داشته و دارد بهره گیری از فرهنگ انقلاب و اهل بیت است و چرغ راه قرار دادن فرهنگ غنی ایرانی اسلامی هموراه مارا در برحه های حساس تاریخ یاری داده است.