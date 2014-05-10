ندامتگاه محکومین مواد مخدر باید زمینه حرفه آموزی را برای این افراد فراهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جهانگیر، اشتغال و حرفه آموزی و کاردرمانی در ندامتگاه محکومین مواد مخدر را یک ضرورت تلقی کرد و با اشاره به نقش کار و فعالیت بدنی در بهسازی وضعیت محکومین مواد مخدر و افرادی که به این مواد اعتیاد دارند، گفت: ندامتگاه محکومین مواد مخدر باید زمینه فعالیت، تلاش، آموزش و حرفه آموزی را برای این افراد فراهم کند تا شرایط ایده آل برای بازگشت به جامعه آماده شود .

وی در بازدید از مرکز رواندرمانی و کلینیک مثلثی ندامتگاه بر اهمیت و نقش آفرینی این مرکز حمایتی در وضعیت زندانیان واجد شرایط و گستردگی و پوشش حداکثری مددجویان در مراکز رواندرمانی و مشاوره ای تأکید کرد.

دکتر جهانگیر با اشاره به اینکه اکثر افرادی که در امر خرید و فروش یا قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند، به این مواد افیونی اعتیاد پیدا می کنند، گفت: رسالت سازمان زندانها اصلاح و تربیت و بازسازی وضعیت زندانیان و در حد مقدورات و بهره گیری از راهکارهای علمی باید زمینه را برای بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه فراهم سازیم .

وی همچنین بر رفع مشکلات زندانیان و پیگیری پرونده های قضایی مددجویان علی الخصوص تحت قرار توصیه کرد.