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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۱۴

رئیس سازمان زندانها:

ندامتگاه محکومین مواد مخدر باید زمینه حرفه آموزی را برای این افراد فراهم کند

ندامتگاه محکومین مواد مخدر باید زمینه حرفه آموزی را برای این افراد فراهم کند

رئیس سازمان زندانها در بازدید از ندامتگاه محکومین مواد مخدر استان مازندران بر اشتغال و حرفه آموزی و کاردرمانی و رسیدگی به مشکلات و پیگیری پرونده قضایی مددجویان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جهانگیر، اشتغال و حرفه آموزی و کاردرمانی در ندامتگاه محکومین مواد مخدر را یک ضرورت تلقی کرد و با اشاره به نقش کار و فعالیت بدنی در بهسازی وضعیت محکومین مواد مخدر و افرادی که به این مواد  اعتیاد دارند، گفت: ندامتگاه محکومین مواد مخدر باید زمینه فعالیت، تلاش، آموزش و حرفه آموزی را برای این افراد فراهم کند تا شرایط ایده آل برای بازگشت به جامعه آماده شود .

وی در بازدید از مرکز رواندرمانی و کلینیک مثلثی ندامتگاه بر اهمیت و نقش آفرینی این مرکز حمایتی در وضعیت زندانیان واجد شرایط و گستردگی و پوشش حداکثری مددجویان در مراکز رواندرمانی و مشاوره ای تأکید کرد.

دکتر جهانگیر با اشاره به اینکه اکثر افرادی که در امر خرید و فروش یا قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند، به این مواد افیونی اعتیاد پیدا می کنند، گفت: رسالت سازمان زندانها اصلاح و تربیت و بازسازی وضعیت زندانیان و در حد مقدورات و بهره گیری از راهکارهای علمی باید زمینه را برای بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه فراهم سازیم .

وی همچنین بر رفع مشکلات زندانیان و پیگیری پرونده های قضایی مددجویان علی الخصوص تحت قرار توصیه کرد. 

 

 

کد مطلب 2288829

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