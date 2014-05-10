عملیات احداث ساختمان فرماندهی انتظامی بخش سیدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی فارس ظهر شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این ساختمان گفت: این مجموعه در زمینی به وسعت چهار هزار متر، زیر بنای 500 متر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان ساخته می شود.

سردار سیروس سجادیان افزود: برقراری امنیت در سراسر کشور و استان فارس وظیفه نیروی انتظامی است.

وی تاکید کرد: سیدان اولین شهید انقلاب در استان فارس را داده است.

فرمانده انتظامی فارس افزود: اولین شهید انقلاب اسلامی در استان فارس، اولین شهید استان فارس در جنگ تحمیلی و اولین شهید امر به معروف و نهی از منکر از سیدان بوده است.

سردار سجادیان همچنین تاکید کرد: از مسائل دینی نباید غافل شد زیرا موفقیت در گرو شرکت در نماز جمعه و جماعات است.

سردار سجادیان یادآور شد: در کنار مردم بودن و برای سربلندی این مردم نیز تلاش کردن موفقیت بزرگی است.

سیدان در 70کیلومتری شیراز قرار دارد.