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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۰۸

گردکلی:

1200 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در چالوس جمع آوری شد

1200 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در چالوس جمع آوری شد

چالوس - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس با اشاره به جمع آوری هزار و 200 کیلوگرم مواد خوراکی، بهداشتی و آرایشی غیرمجاز در شهرستان، ارزش این اقلام را 80 میلیون ریال اعلام کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حدیث گردکلی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این اقلام که از فروشگاههای شهرستان کشف شده است، شامل انواع ادکلن، اسپری های خوشبوکننده، صابون، شامپو و ... است.

وی یادآور شد: این اقلام غیربهداشتی در بازرسی های صورت گرفته توسط کارشناسان با همکاری صنعت و معدن و پلیس آگاهی کشف شده است.

گردکلی بیان داشت: بازرسی مستمر از واحدها و فروشگاهها برای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و غیربهداشتی صورت می گیرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس عنوان کرد: جلوگیری از سلامت جامعه و جلوگیری از توزیع غیرمجاز و غیر بهداشتی مواد غذایی از جمله اهدفا طرح بازرسی مستمر از واحدهاست.

کد مطلب 2288873

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