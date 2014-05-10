1200 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در چالوس جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حدیث گردکلی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این اقلام که از فروشگاههای شهرستان کشف شده است، شامل انواع ادکلن، اسپری های خوشبوکننده، صابون، شامپو و ... است.

وی یادآور شد: این اقلام غیربهداشتی در بازرسی های صورت گرفته توسط کارشناسان با همکاری صنعت و معدن و پلیس آگاهی کشف شده است.

گردکلی بیان داشت: بازرسی مستمر از واحدها و فروشگاهها برای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و غیربهداشتی صورت می گیرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس عنوان کرد: جلوگیری از سلامت جامعه و جلوگیری از توزیع غیرمجاز و غیر بهداشتی مواد غذایی از جمله اهدفا طرح بازرسی مستمر از واحدهاست.