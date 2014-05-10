معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه جلسه تودیع و معارفهی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهر اصفهان برگزار شد.
بر این اساس مصطفی نوریان معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تودیع و از زحمات وی در طول هشت سال گذشته تقدیر شد و علیرضا صلواتی به سمت معاون کنونی این معاونت شهرداری اصفهان منصوب شد.
مصطفی نوریان در این آیین به برخی از فعالیتهای خود در دوران فعالیت در سمت معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اشاره کرد و افرود: راهاندازی خط یک BRT، تجهیز و راهاندازی مرکز کنترل ترافیک، بازسازی پایانهای مسافربری درون شهری، افزایش تعداد تاکسیها و اتوبوسهای سطح شهر و افزایش خطوط ویژهی اتوبوسرانی در 100 خیابان شهر از جمله اقدامات صورت گرفته در این بازهی زمانی میباشد.
وی هوشمندسازی پارکینگها و خطوط اتوبوسرانی را نیز از جمله کارهای صورت گرفته در حوزه حمل و نقل و ترافیک در شهرداری اصفهان در طول 8 سال گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: پیدا کردن خودروهای سرقتی یکی از ویژگیهای مهم هوشمندسازی پارکینگها در اصفهان بوده است.
معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه در دوران خدمت در شهرداری اصفهان یک ریال از بیتالمال را هم حیف و میل نکردهام، گفت: تمام افتخارم خدمت به مردم بوده و این بزرگترین افتخار من در زندگی است.
علیرضا صلواتی نیز در ادامه اعتماد به جوانان در مدیریت شهرداری را مثبت ارزیابی کرد و افزود: امیدوارم شایسته این اعتماد باشم و با انجام فعالیتهای کارشناسانه و فرهنگسازی مناسب ماحث ترافیکی شهر اصفهان را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه ترافیک روان شایسته شهر اصفهان است، اظهار داشت: در این راستا باید تمام مسئولان شهر اصفهان و به ویژه پلیس راهور و عموم شهروندان همکاری لازم را داشته باشند.
همچنین در ادامه این آیین با طی حکمی از سوی استاندار اصفهان مراسم تودیع علیرضا تاجمیر ریاحی مدیرعامل سابق سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر اصفهان و معارفه حسن سقایی به عنوان مدیرعامل این سازمان نیز برگزار شد.
معارفهی محمد شبانی به عنوان مدیر سازمان حمل و نقل بار و کالای درون شهری نیز گوشهای از این آئین تودیع و معارفه بود.
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