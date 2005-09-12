رژيم صهيونيستي سازمان ملل را به همكاري با حزب الله لبنان متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف، اشغالگران صهيونيست براي دستيابي به اهداف خود همچنين از سازمان ملل متحد خواستند حضور نظامي خود را درجنوب لبنان كاهش دهد.

روزنامه اسرائيلي "هاآرتص " در شماره امروز خود نوشت : يك مسئول اسرائيلي، سازمان ملل متحد را به همكاري با سازمان تروريستي حزب الله متهم كرد و گفت : اين وضعيت غير قابل تحمل است بويژه در زماني كه سازمانهاي بين المللي دم ازمبارزه با تروريسم مي زنند.

همچنين محافل اسرائيلي نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل درجنوب لبنان را به گفتگو با جنبش حزب الله لبنان به منظورحفظ موجوديت خود در اين منطقه متهم كردند.

شايان ذكر است كه سازمان ملل درجنوب لبنان نزديك به 2 هزار نيرو و 50 ناظر و400 غير نظامي دارد. فرماندهي اين نيروها را ژنرال فرانسوي" آلن بلاگريني" وابسته نظامي سابق سفارت فرانسه در بيروت و رئيس بخش خاورميانه اي دراطلاعات نظامي فرانسه برعهده دارد.

اين اظهارات در زماني عنوان مي شود كه آريل شارون نخست وزيروسيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي قصد دارند فردا سه شنبه براي شركت درجلسه افتتاحيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد عازم نيويورك شوند.

منابع خبري نزديك به قدس اشغالي امروز اعلام كردند : احتمال مي ورد شارون با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ديدار كند.



گفتني است سازمان ملل متحد بارها ازاينكه جنگنده هاي رژيم صهيونيستي حريم هوايي لبنان را نقض مي كنند، ابرازنگراني كرده واين اقدام را تهديدي عليه تلاش هاي بكارگرفته شده براي صلح و ثبات در منطقه اعلام كرده است اما رژيم اسرائيل بدون اعتنا به تذكرهاي پياپي سازمان ملل متحد همچنان به تجاوزات آشكار خود به جنوب لبنان و نقض حريم هوايي اين كشور ادامه مي دهد.

حزب الله لبنان نيز ضمن حفظ خويشتن داري خود در مقابل تجاوزات پياپي رژيم صهيونيستي به حريم هوايي لبنان و درخواست از مجامع بين المللي براي وادار كردن تل آويو به توقف اين اقدامات غير قانوني تاكيد كرده است در مقابل حملات احتمالي صهيونيست ها دست بسته نخواهد ماند.

