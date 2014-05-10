فرهنگسرای شفق صاحب «نمک یددار» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر اولین جلسه از شب شعر طنز "نمک ید دار" با اجرای رضا احسان پور، شاعر و طنزپرداز موفق کشورمان، یکشنبه 21 اردیبهشت ،ساعت 18 در فرهنگسرای شفق برگزار خواهد شد.

در اولین شب شعر طنز "نمک ید دار" ، نادر ختایی و روح الله احمدی بعنوان طنزپردازان مهمان برنامه حضور دارند و شعرخوانی طنز خواهند داشت. بنا بر این گزارش ، شب شعر طنز نمک ید دار قرار است هر ماه در این فرهنگسرا دایر باشد. شرکت برای عموم مردم آزاد و رایگان است. خاطره گویی طنز و مسابقه شعر طنز با اهدای جوایز به شرکت کنندگان از دیگر برنامه های شب شعر طنز "نمک ید دار" خواهد بود.

علاقه مندان جهت شرکت در این برنامه می توانند به نشانی : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، خیابان 21، بوستان شفق ، فرهنگسرای شفق مراجعه کنند.