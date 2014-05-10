كشف 25 هزار ليتر سوخت قاچاق در سپيدان/ دستگیری سارق اماکن دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطان محمدي در تشريح اين خبر گفت: مأموران انتظامي شهرستان از تردد يك دستگاه كاميون حامل سوخت قاچاق در جاده سپيدان به شيراز مطلع شدند.

وي ادامه داد: بلافاصله مأموران در مسير حركت اين كاميون اقدام به ايجاد ايست و بازرسي كرده و پس از مدتي خودرو حامل سوخت قاچاق را شناسايي و توقيف كردند.

سرهنگ محمدي بيان كرد: راننده خودرو در بازجويي هاي اوليه اعلام كرد كه مخزن كاميون حامل اسيد مي باشد ولي در بازرسي مأموران 25 هزار ليتر گازوييل قاچاق كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان سپيدان گفت: در اين رابطه متهم دستگير و جهت سير مراحل قانوني به پليس آگاهي شهرستان انتقال داده شد.

انهدام باند سارقان درون خودرو در شيراز

جانشين رييس پليس آگاهي فارس از متلاشي شدن باند سارقان درون خودرو و كشف 47 فقره سرقت در شيراز خبر داد.

سرهنگ علي پناهي منش در خصوص اين خبر گفت: مأموران كلانتري "وليعصر" شيراز هنگام گشت زني در حوزه استحفاظي خود به فردي كه حامل يك عدد كيف بوده مظنون شده و در بازرسي از آن يك جلد گواهينامه مربوط به شخصي ديگر و چندين عدد آچار كشف مي كنند.

وي با بيان اينكه متهم به همراه تشكيل پرونده به اداره مبارزه با سرقت اين پليس انتقال داده شد افزود: در بازجويي هاي تكميلي از اين متهم 47 فقره سرقت درون خودرو در سطح شهر شيراز با همدستي يك نفر ديگر كشف شد.

سرهنگ پناهي منش با بيان اينكه همدست و سه خريدار اموال مسروقه نيز شناسايي شدند تصريح كرد: همدست فرد سارق و يك نفر از خريداران اموال مسروقه در چند عمليات جداگانه دستگير شدند.

جانشين رييس پليس آگاهي فارس با اشاره به كشف تعداد زيادي مدارك، پخش و باند خودرو از منزل اين افراد اضافه كرد: در اين رابطه مالباختگان شناسايي متهمان با قرار مناسب روانه زندان و تحقيقات براي شناسايي و دستگيري ساير متهمان ادامه دارد.

دستگیری سارق اماکن دولتی

با تلاش مأموران انتظامي شهرستان "مرودشت" استان فارس سارق اماکن دولتی که اقدام به سرقت کابل های برق مي كرد دستگیر و 200 کیلو گرم کابل برق از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با اعلام این خبر گفت: در پی شکایت اداره برق مبنی بر سرقت کابل های فشار قوی در حوزه استحفاظی "رامجرد" ازتوابع شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ علي شیبانیان ادامه داد: ماموران انتظامی پاسگاه "رامجرد" با انجام یک سری اقدامات فنی و پلیسی و کنترل مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی و دستگيري یکی از سارقان به نام "الف - ق" که دارای چندین فقره سابقه سرقت بود، شده و در بازرسي از خودرو متهم مقداری متعلقات مربوط به دکل های برق فشار قوی کشف شد.

وي افزود: همچنین در بررسی های بعدی پرونده یک نفر خریدار اموال مسروقه به نام "م – د" شناسایی ،دستگیر و 200 کیلو گرم کابل برق به ارزش تقریبی یک میلیون و 600 هزار ریال از وی کشف شد.

سرهنگ شیبانیان با اشاره به اینکه در این خصوص پرونده تشکیل و همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شده است، از شهروندان درخواست كرد در صورت قطع برق بی تفاوت نبوده و موضوع را سریعا از طریق مبادی مربوطه پیگیری کنند.