به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌سرانی ریاست‌جمهوری، الهام امین‌زاده در جریان بازدید از نوزدهمین نمایشگاه صنعت نفت، در نشست توسعه صنعت نفت ایران با محوریت پژوهش، فناوری و نوآوری، بر برداشت صیانتی از میدان‌های مشترک تاکید کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر برداشت از میادین مشترک منصفانه نیست.

معاون رئیس‌جمهوری در امور حقوقی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها در حوزه میدان‌های مشترک، از بحث «یک کاسه‌‌سازی» استفاده می‌شود، افزود: باید توسعه میادین مشترک به کشور سومی سپرده شود تا آنها منابع را بطور مساوی بین دو کشور تقسیم کنند.

وی به بحث قراردادهای نفتی اشاره کرد و افزود: قراردادها باید برای شرکت‌های خارجی جذابیت داشته باشد و در عین حال حقوق انرژی ایران را حفظ کند.

امین زاده با بیان اینکه قراردادهای جدید به زودی به دولت ارسال می‌شود، افزود: پس از بررسی قراردادهای جدید در دولت، این قرارداد برای اجرا ابلاغ می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری از اعلام آمادگی حوزه حقوقی رئیس جمهوری برای کمک به حوزه‌های نفت و اقتصاد خبر داد.

وی گفت: در صورتی که مدیران صنعت نفت از آموزش‌های لازم و سطح بالا در زمینه‌های مختلف بهره‌مند باشند، صنعت نفت از هرگونه آسیبی مصون می‌ماند و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌شود.