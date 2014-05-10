به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، با تأمین این بودجه الحاقی، کل بودجه سازمان برای انجام فعالیتهای مربوطه در سوریه به رقم 139 میلیون فرانک سوئیس (معادل حدود 157 میلیون دلار آمریکا) بالغ میشود. "رابرت ماردینی" رئیس عملیات کمیته بینالمللی صلیب سرخ در خاور نزدیک و میانه گفت: خشونت افسارگسیخته در سوریه همچنان بر زندگی میلیونها نفر تأثیر میگذارد که از این میان هزاران نفر در تلاشند تا فقط زنده بمانند. به دلیل تخریب گسترده، خدمات پایه و زیرساختهای حیاتی در حال فروپاشی هستند و اقتصاد هم به رکودی فراگیر مبتلاست. به همین دلیل، لازم است تا کمیته بینالمللی صلیب سرخ بر میزان فعالیتهای خود در سوریه و کشورهای همسایه بیافزاید تا بتواند پاسخگوی اساسیترین نیازها باشد.
بر این اساس شکاف بین نیازهای فزاینده و واکنش بشردوستانه، کماکان و با گسترش شرایط بحرانی در حال عمیقتر شدن است و نیازها با سرعتی به مراتب بیشتر از میزان ارائه کمکهای بشردوستانه در حال افزایش هستند. از این رو صلیب سرخ از حجم فعلی فعالیتهای حمایتی و درمانی خود راضی نبوده و در تلاش است تا بر میزان گفتگوی خود با تمامی طرفهای درگیر بیافزاید.
با این که کمیته بینالمللی صلیب سرخ در کنار جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر توانسته برای میلیونها شهروند سوری غذا، آب و دیگر اقلام امدادی تدارک ببیند، ولی هنوز باید به دهها هزار نفر که در مناطق خاصی زندگی میکنند دسترسی ایمن پیدا کند تا اقلام امدادی مورد نیاز را به دست آنان برساند. این در حالی است که عدم رعایت قواعد حقوق بینالمللی بشردوستانه، خشونت شدید و محدودیتهای متعدد، چالشهای بزرگی را برای فعالیتهای بشردوستانه بیطرف، بیغرض و مستقل رقم زدهاند.
ماردینی افزود: کشورهای همسایه که خود دچار مشکلات عدیدهای مانند بیثباتی سیاسی و اقتصادی هستند، اکنون با ورود موج پناهندگانِ فراری از درگیری سوریه با مشکلات مضاعفی هم روبرو شدهاند. با ادامه درگیری، ناتوانی کشورهای همسایه برای پاسخگویی به نیازهای بنیادینِ پناهندگان و جمعیت بومی میتواند به سادگی منجر به وخیمتر شدن بحران انسانی شود. به همین دلیل مهم است که کمیته بینالمللی صلیب سرخ، جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر و دیگر کنشگران حاضر در صحنه در فعالیتهای خود هماهنگی بوجود آورند تا بتوانند هم به نیازهای اضطراری و هم به نیازهای درازمدت پناهندگان سوری و میزبانان آنان رسیدگی نمایند.
در لبنان، اردن، مصر و عراق، یعنی کشورهایی که صدهاهزار سوری به آنها پناهنده شدهاند، کمیته بینالمللی صلیب سرخ در کنار جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در تلاش است به مردم کمک نماید تا با اعضای خانوادههای خود تماس گرفته و این تماس را حفظ کنند. این سازمان دیگر فعالیتهای مهم بشردوستانه را نیز در دستور کار دارد.
بودجه الحاقی اعلام شده بالغ بر 76 میلیون فرانک سوئیس (6/83 میلیون دلار) است، که در نتیجه بودجه کل عملیات بشردوستانه برای سوریهای جنگزده به 193 میلیون فرانک سوئیس (212 میلیون دلار) میرسد. بیشتر این بودجه برای کمک به سوریهای درون سوریه بکار میرود، و باقی آن برای کمک به پناهندگان و جوامع میزبان در لبنان، اردن، مصر و عراق استفاده میشود.
طی ماههای مارس و آوریل (اسفند و فروردین)، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه برای در حدود 900 هزار نفر در درون سوریه آب، غذا و دیگراقلام ضروری را تدارک دیدند. همچنین این سازمان به منظور افزایش توان خود برای انجام وظایفش در صدد است تا بر میزان پذیرش سازمان از سوی تمامی طرفهای درگیر افزوده و رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه و احترام به امدادگران را ترویج نماید.
اطلاعات تکمیلی در مورد بودجه الحاقی:
• در لبنان، کمیته بینالمللی صلیب سرخ در همکاری با جمعیت صلیب سرخ لبنان بر میزان کمکرسانی خود به کسانی که از سوریه گریختهاند خواهد افزود به خصوص لبنانیهایی که از آنجا به وطن بازگشتهاند. سازمان همچنین برنامههای موجود آبرسانی خود را برای مراکز شهری که میزبان تعداد زیادی از سوریها هستند گسترش خواهد داد.
• در اردن، این کمیته برای کمک به سوریهایی که به مرز رسیدهاند به حمایت از درمانگاهها ادامه خواهد داد، وعدههای غذایی آماده و بیسکویتهای مغذی تدارک و آب فراهم خواهد کرد. همچنین این سازمان در همکاری نزدیک با جمعیت ملی هلال احمر اردن بر حجم برنامههای حمایت نقدی خود خواهد افزود تا به بیش از 26 هزار نفر در استانهای مفرق و مادبا کمک نماید.
• در عراق و در همکاری با جمعیت هلال احمر این کشور، کمیته بینالمللی صلیب سرخ تلاش خود را بر پاسخگویی به پیامدهای بحران اخیر در استان انبار متمرکز کرده است که در آن بسیاری از مردم به دلیل نبردهای شدید از خانههای خود متواری شدهاند. این سازمان همچنین به پناهندگان سوری که دچار مشکلات جسمی هستند وسائل کمکحرکتی ارائه و ذخایر اضطراری غذا و دیگر اقلام را برای توزیع در زمان هجوم گستردهی پناهندگان آماده خواهد کرد.
• در مصر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ با مشارکت جمعیت هلال احمر مصر بر میزان کمکرسانی به فلسطینیهای فراری از سوریه خواهد افزود.
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