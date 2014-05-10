وضعیت اسف بار بیماران در بیمارستان شهید مطهری ارومیه/لزوم برنامه ریزی برای تحول سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسنی بعد از ظهر شنبه در نخستین کارگروه تخصصی زنان و خانواده آذربایجان غربی با اشاره به کمبود امکانات بیمارستان شهید مطهری در بخش زنان و زایمان کوثر اضافه کرد: خواباندن فرد وضع حمل کننده، در راهروهای بیمارستان و یا روی زمین روی پتو در شان زنان کشور نیست و باید تمامی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس و خیران عرصه سلامت دست در دست هم برای رفع مشکلات بهداشت و درمان استان کمک کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون در تلاش هستیم بخش IVF بیمارستان شهید مطهری را انتقال دهیم تا بخشی از تراکم کاری این مرکز کم شود.

حسنی با اشاره به رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی اضافه کرد: این امر باعث افزایش تقاضا برای زایمان طبیعی در بخش کوثر بیمارستان مطهری شده ولی این بخش مشکلات بسیاری دارد و در طول سال های گذشته به آن توجه نشده است.

وی با بیان اینکه از دهه هفتاد تاکنون در ارومیه تنها دو بیمارستان امام خمینی (ره) و سیدالشهدا (ع) ساخته شده است گفت: بیمارستان تخصصی قلب سیدالشهدا (ع) نیز با کمک خیرین احداث شده و به مردم خدمات می دهد.

حسنی افزود: بیمارستان امام خمینی (ره) هم اکنون در حد انفجار است و مراجعه کننده به این بیمارستان زیاد و امکانات بیمارستان پاسخگو نیست.

حسنی نیز در خصوص بیمارستان 450 تختخوابی ارومیه اظهار داشت: هر سال 20 میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان اختصاص می یابد و هم اکنون یک هزار و 200 میلیارد ریال برای اتمام این بیمارستان مورد نیاز است و با بودجه در نظرگرفته شده این بیمارستان 60 سال آینده به بهره برداری می رسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: باید برنامه جدی برای تحول سلامت در استان داشته باشیم تا مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان حل شود.

حسنی افزود: برای رفع مشکلات حوزه درمان استان مجبوریم یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلندمدت اجرا کنیم.

وی اظهار داشت: اخذ 10 درصد فرانشیز برای خدمات بستری در روزهای گذشته موجب افزایش پذیرش در بیمارستان های دولتی شده است که این امر، موفقیت دولت را در اجرای طرح تحول سلامت می رساند.

بیمارستان مطهری با در نظر گرفتن فضای دوبرابری طبق استانداردهای روز احداث شود

مدیر گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: اقدامات کوتاه مدت تنها مسکنی برای بیمارستان هاست که با جابه جایی برخی از بخش ها صورت می گیرد.

معصومه حاج شفیعیها افزود: سه فلوشیپ عمده در بخش کوثر بیمارستان مطهری وجود دارد که قابلیت های فراوانی در استان دارد و باعث افزایش مراجعات مردم به این بیمارستان شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به جمعیت استان فضای بیمارستان باید دو برابر شده و در یک مکان دیگر دوباره احداث شود.

وی اضافه کرد: تاسیسات فرسوده، ریخته شدن گرد و خاک، رنگ های کنده شده از سقف دیوارها ، نبود مکانی برای استراحت و کار کادر پزشکی و پرستاری و قرار گرفتن آنها در بین بیماران و خوابیدن فرد وضع حمل کننده، در راهروهای بیمارستان و عذاب کشیدن آنها در وقت ملاقات در هنگام ورود آقایان به بخش زنان از جمله مشکلات عمده ای است که فشار زیادی را به زنان بستری شده و کادر بخش کوثر تحمیل می کند.

حاج شفیعیها افزود: باید شرایطی فراهم شود تا مشمولان هر نوع بیمه در بیمارستان های مخصوص خود درمان شوند که در این صورت مشکلات ساماندهی حوزه درمان نیز قابل حل می شود.

بیمارستان مطهری در سال 1307 در ارومیه احداث شده و نام پیشین آن شیر و خورشید و متعلق به هلال احمر بود که اکنون با نام بیمارستان شهید مطهری فعالیت می کند و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان است.

این بیمارستان 86 ساله با بدنه ای فرسوده جوابگوی نیازهای استان نیست و بخش زنان و مامایی آن که کوثر نام دارد با مشکلات زیادی روبروست و از لحاظ روانی نیز استرس بسیاری را به زنانی که می خواهند وضع حمل کنند و کادر پزشکی ، مامایی و پرستاری وارد می کند.

این بیمارستان 41 تخت در بخش کوثر دارد که علاوه بر آن ، 50 درصد اضافه بر تخت های موجود پذیرش می کند.