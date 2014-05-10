عطر بهارنارنج در ساری پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی بهارنارنج در غرفه های متعدد در پایتخت بهار نارنج ایران در ساری گشایش یافت.



عباس رجبي دبيرجشنواره ملي بهارنارنج در حاشیه این جشنواره با بیان اینکه این جشنواره تا 25 اردیبهشت ماه برگزار می شود، ایجاد غرفه هاي متعدد براي معرفي هرچه بيشتر بهارنارنج را بخش های این جشنواره بیان کرد.

وی اظهار داشت: این جشنواره فرصتی برای ترویج و تبلیغ فرهنگ بومی و هنر محلی است تا این داشته های فرهنگی به هم استانیها معرفی شود.

وی با بیان اینکه بهار نارنج به همه استان تعلق دارد، یادآور شد:در تلاش هستيم تا غرفه هاي جشنواره ملي بهار نارنج به نمايشگاهي براي معرفي هرچه بيشتر بهارنارنج و ديگر داشته هاي استان تبديل شود.

رحیمی تاسيس دبيرخانه دائمي جشنواره جهاني بهارنارنج را از برنامه های آتی بیان کرد.

مهدی عبوری شهردار ساری نیز، مازندران را سرزمین بهار نارنج برشمرد و گفت: ايجاد يك مركزيت قوي جهت معرفي بهار نارنج در تمام ايران و پس از آن تمام جهان ضروری است.

شهردار ساری گفت: با تقويت دبيرخانه دائمي جشنواره بهار نارنج در صدد هستيم در صورت ايجاد زمينه هاي لازم از سال آينده حضور چهره هاي ملي و پس از آن بين المللي را پر رنگ تر كرده و در پيوند با معرفي بهارنارنج در ابعاد جهان گام هاي بلندتري برداريم.



در اين جشنواره، علاوه بر نمايش چگونگي بهره گيري از بهار نارنح، نحوه بدست آوردن عرق آن، هنرهاي دستي، غذاهاي بومي، لباس هاي سنتي و .... به نمایش گذاشته شد.