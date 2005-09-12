اميني: نهاد"مشاوره"نبايد به ابزاري براي"كنار گذاشتن محترمانه "مديران تبديل شود// مشاوران بايد از قيد و بندهاي اداري و بوروكراسي آزاد باشند

پرويز اميني ، دبير اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور در گفتگو با خبرنگار سياسي"مهر" در خصوص مسائل مربوط به پست "مشاوره" و "مشاوران" در نهادهاي مختلف حاكميت گفت: در شرايط پيچيده و تخصصي شده اجتماعي-سياسي- فرهنگي و اقتصادي جوامع امروز، توان تصميم گيري فردي و محدود براي پيشبرد درست امور با با چالش مواجه كرده است، نهاد مشاوره يك نهاد تصميم ساز است و تجلي خرد جمعي است.

اين فعال سياسي-دانشجويي ادامه داد: اگر با حوزه هاي اصلي يك ساختار نظام سياسي را به دوبخش نهادهاي "تصميم ساز" و "تصميم گير" تقسيم كنيم ؛ نهادهاي مشاوره و مشاوران بايد در بخش "تصميم ساز" حضوري جدي و فعال و واقعي داشته باشند.

وي افزود: نهاد مشاوره يك ظرفيت تصميم ساز براي مديران است ولي متاسفانه آنچه كه در كشور ما اتفاق افتاده، اين نيست.

دبير اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور توضيح داد: نوع نگاهي كه به "مشاوره" و "مشاوران" در كشور ما وجود دارد ، يك نگاه تشريفاتي و فرماليستي به مشاوره است، انتصاب به مقام مشاوره معمولا راه حلي جهت كنار گذاشتن محترمانه افراد يا دادن پست و مقام به دوستان است.

اميني سپس به نقش و كيفيت حضور مشاوران در دولت احمدي نژاد اشاره كرد و گفت: در كشور ما عليرغم تعدد مشاوران و نهادهاي مشاوره اي؛ تصميم گيري ها فردي و محفلي انجام مي شود و در دولت احمدي نژاد كه بر گرايشات مردمي تاكيد دارد با پيچيدگي هاي خاصي روبرو است ؛ مشكلي كه ما داريم اين است كه نهادهاي تصميم گيرنده زياد داريم ولي نهادهاي تصميم ساز را كه- كارويژه اصلي مشاوران محسوب مي شوند- ، نداريم ، مشاورين اگر درست انتخاب شوند، كمترين هزينه را دارند ولي مي توانند بالاترين و بيشترين منافع را براي دولت و نظام رقم بزنند.

اين فعال دانشجويي در خصوص راهكارهاي خروج نهادهاي مشاوره از صورت تشريفاتي و فعال شدن اين نهاد در نظام تصميم سازي كشور ، گفت: نكته اول اين است كه بايد مديران كشور به نظام مشاوره و خرد جمعي ايمان و باور داشته باشند و نكته دوم ايجاد نگاه تخصصي به مساله مشاوره است ؛ مشاوران بايد با حمايت دولت، پيوند ساختاري بين مراكز آكادميك و علمي كشور مثل دانشگاهها و حوزه ها و دولت و حاكميت را برقرار و متصل كنند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: دولت مي تواند طرح هاي متعدد " مساله يايي" به دانشگاهها ارائه كند ، حتي در اين صورت نيازي به حضور فيزيكي چند صد مشاور در دولت هم وجود ندارد و خود به خود ظرفيت هاي مشاوره و تصميم سازي در دولت سرريز مي شود و دولت مشورت هاي خوب و موثري خواهد داشت، مشاور بايد در درون اجتماع باشد و اسير قيد و بندهاي بوروكراسي و اداري نباشد تا بتواند موثرتر باشد.