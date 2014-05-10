رقابت های انتخاباتی سوریه از فردا آغاز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه ، ماجد خضره سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی سوریه از آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری این کشور از فردا خبر داد.

وی در یک کنفرانس خبری با باعلام اسامی نامزدهای ریاست جمهوری گفت: از میان بیست و چهار نامزدی که برای رقابت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند در نهایت نام سه نفر به ترتیب ماهر عبدالحفیظ الحجار ، حسان عبدالله النوری

وبشارحافظ الاسد ، از جانب دادگاه عالی قانون اساسی برای شرکت در انتخابات تایید صلاحیت شدند .

ماجد خضره گفت: این اعلام اسامی به مثابه این است که نامزدها می توانند تبلیغات انتخاباتی خود را از روز یکشنبه (فردا) آغاز کنند .