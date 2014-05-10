سالن چند منظوره ورزشی در بابل احداث می شود/ معرفی برترین های مسابقه طرح قدس

به گزارش خبرنگار مهر، جمال صادقی عصر شنبه در مراسم اختتامیه طرح قدس منطقه سه سما مازندران در بابل اظهار داشت: آموزشكده فني وحرفه اي سما واحد بابل در سال 1382 در زميني به مساحت 600 متر مربع و ساختماني در سه طبقه و زير بناي مفيد هزار و 305 متر مربع و با پذيرش 179 دانشجو در رشته‌هاي تربيت بدني و كامپيوتر شروع بكار کرد و در سال 1383 اقدام به پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف کرده است .



جمال صادقی بیان داشت: در سال 1384 ساختمان موسوم به دانشكده پرستاري و مامايي با شش هزار متر مربع زير بنا خريداري شد كه هم اكنون همه كلاسها در اين مكان برگزار مي‌شود.



این مسئول تصریح کرد: جذب 370 دانشجو در سال تحصيلي 92 و 91، جذب 500 دانشجو در سال تحصيلي 93و 92 و افزایش رشته هاي مكانيك خودرو، برق صنعتي و حسابداري به رشته هاي كارداني موجود ازجمله اقدامات صورت گرفته در زمان قبول مسئولیت بنده بوده است.



صادقی راه اندازي و تجهيز كارگاههاي عمران، برق و مكانيك خودرو را از دیگر اقدامات اخیر خود برشمرد و افزود: به منظور درآمدزايي اقدام به راه اندازي انتشارات و يك واحد نانوايي صنعتي کرده ایم.



وی از احداث سالن چند منظوره ورزشي در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به اتمام مراحل اداري به زودي این سالن كلنگ زني می شود.



این مسئول تصریح کرد: در مرحله پایانی مسابقات قرآنی طرح قدس 95 نفربه مرحله پایانی راه یافتند که از این تعداد 33 نفردانش آموز، 34 نفردانشجو و 28 نفرکارمند، 53 نفرخواهر و 42 نفر برادر هستند.



وی گفت: در روخواني و روانخواني متوسطه اول برادران مجتبي اولادزاد از قائمشهر اول، در بخش روخواني و روانخواني متوسطه دوم خواهران، سيده فاطمه حسيني از بابل اول و فاطمه عليزاده از ساري دوم و در روخواني و روانخواني متوسطه دوم برادران رضا صابر از قائمشهر اول شد.



صادقی اظهارداشت: در بخش قرائت به روش ترتيل متوسطه اول برادران، محمد لك پوريان از چالوس اول، بخش قرائت به روش ترتيل متوسطه دوم خواهران، كوثر سراج از ساري اول، بخش قرائت به روش ترتيل متوسطه دوم برادران محمد جواد قرباني از تنكابن اول شد.



وی با اشاره به اینکه در مفاهيم متوسطه اول خواهران و برادران اعظم عرب زاده از تنكابن نفر اول شد خاطرنشان کرد: در بخش روخواني و روانخواني دانشجويان دختر، مليكا بهادري از بابل اول، هاجر لقمانپور زريني از ساري دوم و فائزه كوكبي صفا از قائمشهر سوم و در بخش روخواني و روانخواني دانشجويان پسر، محسن راستگو از ساري اول، بهنام براري از قائمشهر دوم و فرهاد اقبالي از آمل سوم شد.



وی اظهارداشت: بخش قرائت به روش ترتيل دانشجويان دختر، مرجان خوش ساز حيدري ازساري اول، زينت السادات صداقت از بابل دوم و مائده تسليمي از آمل سوم و در بخش قرائت به روش ترتيل دانشجويان پسر حسن علي پور از ساري شد.



وی متذکر شد: در بخش حفظ و ترجمه دانشجويان دختر، رباب صحرايي خامسلو از ساري اول و در بخش تفسير دانشجويان دختر، مريم رمضاني از ساري اول و زينت السادات صداقت از بابل دوم شدند.



صادقی بیان داشت: در بخش روخواني و روانخواني كاركنان زن، زينب ملا تبار از بابل اول و فاطمه نجفدري از آمل دوم، بخش روخواني و روانخواني كاركنان مرد، مجتبي يزدان پناه از قائمشهر اول و محمد قلي پور از آمل دوم و خاتون رنجبر از نور و سيد مرتضي ساداتي از بابل مشترکا سوم شدند.



وی عنوان کرد: در بخش قرائت به روش ترتيل كاركنان زن، رحيمه خباز از ساري نفر اول رقيه شمس از چالوس نفر دوم و كلثوم سعديان از نور نفر سوم، در بخش قرائت به روش ترتيل كاركنان مرد، مسعود شجاعي از قائمشهر نفر اول و جعفر نصيرناتري از چالوس نفر دوم شد.



صادقی گفت: در بخش حفظ و ترجمه كاركنان مرد، مهدي تاجور از ساري نفر اول و در بخش تفسير كاركنان زن، رحيمه خباز از ساري اول، حميده شاكريان از آمل دوم و الهام احساني از بابل سوم شدند.