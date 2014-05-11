کاشت نیزار برای کنترل بوی بد و حشرات دریاچه چیتگر / راه اندازی تصفیه خانه ورودی به دریاچه ظرف 8 ماه آینده

مسعود باقرزاده کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هفته گذشته با مجریان دریاچه چیتگر شامل معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهرداری منطقه 22، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری جلسه ای داشتیم که در این جلسه چالش های دریاچه چیتگر بررسی شد.

به گفته وی، مهمترین چالشهای این دریاچه در حال حاضر بوی بد، وجود حشرات از جمله پشه و افزایش ماهی قرمز در این دریاچه است که برای هر یک راهکارهای مکانیکی و بیولوژیکی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی و تدوین شد.

معاون زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست اظهار داشت: مهمترین راهکاری که در حال حاضر برای رفع مشکل بوی بد دریاچه پیشنهاد شد هوادهی در دریاچه است چرا که به نظر می رسد بوی بد دریاچه به دلیل کمبود اکسیژن ناشی از غنی شدن آب از موادی همچون نیتریت و آلودگی است.

کریمی تصریح کرد: روش های مختلفی برای هوادهی در دریاچه وجود دارد که یکی از مهمترین این روشها استفاده از موتورجت ها و فواره هاست تا از این طریق آب درون دریاچه به حرکت و تلاطم وا داشته شود.

معاون زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست ادامه داد: همچنین برای رفع معضل افزایش جمعیت پشه در محیط اطراف این دریاچه روش های بیولوژیکی مانند استفاده از پوشش های نی و نیزار در این دریاچه از سوی سازمان محیط زیست پیشنهاد شد که از این طریق می توان تجمع پشه ها را در نیزار متمرکز کرد و از پراکنده شدن این حشرات در محیط اطراف جلوگیری کرد.

وی افزود: البته استفاده از پوشش نی در این دریاچه علاوه بر کنترل حشرات برای هوادهی در قسمت های مختلف آن نیز مناسب است.

کریمی، پاکسازی محل های اطراف دریاچه و همچنین جلوگیری از استفاده از تجمع کودهای دامی را که محیط مناسبی برای تخم ریزی حشرات است یکی دیگر از راهکارهای کنترل جمعیت پشه در این منطقه عنوان کرد.

وی تبدیل دریاچه به تالاب شهری را یکی از مهمترین پیشنهادات سازمان محیط زیست برای کنترل موازین زیست محیطی در این دریاچه معرفی کرد و افزود: استفاده از نی زارها در این دریاچه یکی از مهمترین روش های تبدیل دریاچه به تالاب شهری است.

معاون زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست از راه اندازی تصفیه خانه ورودی به دریاچه چیتگرتا 8 ماه آینده با مشارکت مجریان این دریاچه خبر داد.

به گزارش مهر، چندی پیش وزیر بهداشت با توجه به رسیدن فصل گرما و معضلات ناشی از دریاچه چیتگر برای اهالی منطقه 22 شهرداری تهران در این فصل از جمله افزایش بوی بد و حشراتی همچون پشه از مسئولان شهری و محیط زیست درخواست رسیدگی به وضعیت این دریاچه را داشت.