اقتصاد کشور نیازمند مدیریت علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر شنبه در بین دانشجویان استان گفت: برای رسیدن به اهداف اقتصادی نیاز است تا جامعه را به سمت دانش و مهارت هدایت کنیم، نیاز است تا در جامعه مدیریت اقتصادی و علمی داشته باشیم و در مسیر علم گام برداریم که این امر باعث تشکیل شرکت های دانش بنیان خواهد شد.

وی افزود: آموزش های کلاسیک به گونه ای در کشور اتفاق افتاد که ما امروز به خود افتخار می کنیم و باید تلاش کنیم تا بر پایه علم برای سال 1404 حرفی داشته باشیم و بتوانیم در منطقه و دنیا همپای دیگر کشورها به پیش رویم.

مهاجر با بیان انکه در استان مشکلات زیادی در حوزه کشاورزی وجود دارد، تصریح کرد: با سیاست گذاری که در دانشگاه علمی و کاربردی وجود دارد اگر تلاش کنیم می توانیم در مشکلات کشاورزی را در استان برطرف کنیم .

وی ادامه داد: امروز پتانسیل آن را داریم تا برنامه و کارهایمان را بر اساس اقتصاد مقاومتی عملی و در معرض ظهور بگذاریم و شاهد پیشرفت های تولیدی در واحدهای ارزی باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاوری استان گلستان با اشاره به اینکه نیاز به مهارت آموزی در کشور احساس می شود، عنوان داشت: باید به گونه ای سیاست گذاری نماییم تا مهارت ها در واحدهای تولیدی افزایش دهیم و این بهترین شاخص برای انتخاب مسیر است.

وی در خصوص دانشگاه علمی و کاربردی بیان داشت: پتانسیل دانشگاه علمی و کاربردی بالاست و می تواند مکمل دیگر دانشگاه ها در استان باشد و باید بتواند نواقص تحقیقات را برطرف کند.