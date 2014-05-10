راه اندازی رادیو شورا سبب آگاهی شهروندان از مباحث جلسات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی پائین محلی شامگاه شنبه در هشتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: جدای از اینکه مباحث مطرح شده در شورا به گوش مردم می رسد به صورت مستند در شورا نگهداری خواهد شد و در آینده کسی منکر مسائل مطرح شده در صحن نمی تواند شود.

وی ادامه داد: دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان برنامه های بسیار خوبی در راستای توسعه و آبادانی شهر دارند در حالی که هیچ یک از این برنامه ها به شهروندان اطلاع رسانی نمی شود؛ یکی از مزایای رادیو شورا این است که مردم را به خوبی از طرح و برنامه های شهر مطلع می کند.

پائین محلی هزینه هفتگی رادیو شورا را 800 هزار ریال اعلام کرد و بیان داشت: با موافقت اعضای شورا، این رادیو به صورت آزمایشی مدت 3ماه اجرا می شود که در صورت ارزیابی مناسب از نتایج آن، تداوم خواهدیافت.

عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان در این رابطه گفت: مشابه کار رادیو شورا را موسسه فرهنگی سروش برای شهرداری انجام می دهد از این رو گرفتن رادیو شورا کار هم ارز به شمار می رود.

علی کلاتی اضافه کرد: این موسسه با شهردار، معاونان و کارشناسان مربوطه مصاحبه می کند و اطلاع رسانی لازم به شهروندان در خصوص مسائل شهری انجام می شود، به همین جهت داشتن رادیو به صورت جداگانه برای شورا هزینه ای اضافی است.

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با اعلام اینکه راه اندازی رادیو شورا نیازمند تعریف چارچوب خاصی است، افزود: نمی توانیم هر نوع خبری را در رادیو شورا اطلاع رسانی کنیم، زیرا بسیاری از مباحث شورا در قالب مصوبه مطرح می شود اما به مرحله تصویب نمی رسد از این رو اطلاع رسانی در خصوص کاری که هنوز قطعی نشده، درست نیست.

ناصر گرزین در خاتمه اذعان کرد: با کلیات کار موافقم اما طرح مطرح شده باید پخته شده و تمام جوانب آن بررسی شود سپس می توان آن را در قالب مصوبه درصحن علنی شورا اعلام کرد.