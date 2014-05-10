تنها 10 گروه نمایشی مازندران ثبت شده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی شامگاه شنبه در آیین اختتامیه هفتمین جشن اریبهشت تئاتر مازندران به میزبانی قائم شهر در سالن ابن آشوب این شهرستان با اشاره به نامگذاری سال مقام معظم رهبری، اظهارداشت: با توجه به اهمیت فرهنگ باید برای نهادینه شدن آن از ابزار قلم، اصحاب رسانه و از هنرهای مختلف استفاده کرد.

وی با بیان اینکه جایگاه هنر در سالی که بنام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی عنوان شده است می طلبد که عزم خود را جزم کنند، گفت: باید برای جایگاه هنرمندان در سال مدیریت جهادی بستر سازی مناسب ایجاد کرد.

ابراهیمی دلائل مشکلات در عرصه هنر تئاتر را مسائل نظام، مالی و زیرساخت ها عنوان کرد.

وی نخستین رسالت همه هنرمندان را معرفی جایگاه اصلی هنر در جامعه عنوان کرد و افزود: مسئولان باید جایگاه هنر را به رسمیت بشناسند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه هنر تئاتر می تواند در تقویت ملیت، ملت و دولت تاثیر گذار باشد، اذعان داشت: هنرهای نمایشی می تواند یکی از اهرم قوی باشد بار سنگین مسئولان را بلند کنند و برای نسل جوان و نسل سوم پیام آور باشند.

وی بیشترین تعداد تحصیلکرده تئاتری بعد تهران را مازندران عنوان کرد و افزود: کارگروهی برای رصد شاخه ها و رشته های مختلف هنری با نیازمندی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و معرفی یک نماینده تام الاختیار برای رفع مشکلات هنرمندان در استان تشکیل شد.

ابراهیمی همچنین به مشکلات و چالش های هنرمندان تئاتر استان اشاره کرد و گفت: فقدان امکانات تولید، فضای مناسب، آرشیو تخصصی، اعتبار مالی و فقدان عرصه محصولات عرضه شده هنرمندان را از مهمترین مشکلات آنها عنوان کرد.

وی با اشاره به 3 هزار موسسه مختلف در استان، اظهاداشت: دو سال گذشته 3 میلیارد تومانتسهیلات بدون بهره برای 700 هنرمند در نظر گرفته شد.