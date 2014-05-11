اعتراض برخی کسبه اهواز به افزایش حق انشعاب آب و پاسخ آبفا/ به اعتراضات رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، از مهرماه پارسال بود که شرکت آب و فاضلاب اهواز اولین اخطاریه را برای این کسبه ارسال کرد. این هشدارها به مرور افزایش پیدا کرد تا جایی که اخیرا پای ماموران نیروی انتظامی نیز به قضیه کشیده شد.



علی میرعمادی یکی از بازاریان در این محله است. وی در این خصوص ضمن ابراز نگرانی گفت: ما از 50 سال‌ پیش حق انشعاب خود را پرداخت کردیم و در مالک حق انشعاب هستیم.



میرعمادی اقدام اخیر آبفای اهواز را ناعادلانه دانست و افزود: این اقدام به نوعی تعدی به حقوق مالکیت کسبه تلقی می‌شود.



این مغازه دار با بیان اینکه افزایش تعرفه‌های حق انشعاب از سوی شرکت آب و فاضلاب اهواز بی عدالتی در حق کسبه میدان راه آهن است، گفت: در ماه اخیر چندین بار اخطاریه در خصوص حق آب از سوی این شرکت به ما ‌رسيده است.



همه بازاریان در این منطقه خواستار شفاف سازی هستند و می گویند که این اقدام براساس کدام قانون و ضابطه قرار است که اجرا شود؟ همچنین از دیگر دغدغه های کسبه این است که آیا قانون و مستنداتی مبنی بر افزایش حق انشعاب وجود دارد که شرکت آب و فاضلاب براساس آن عمل کرده است؟



عدنان رحیمی از دیگر مغازه داران اطراف راه آهن اهواز است. وی در این خصوص گفت: اولین اخطاریه مهرماه پارسال از طرف شرکت آب و فاضلاب اهواز به دستمان رسید و در ماه اخیر با مامور به مغازه‌های ما می‌ آمدند.



رحیمی توضیح داد: چندین بار درخواست ارائه مستنداتی کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم.

همه چیز قانونی است

در مقابل، شرکت آبفای اهواز معتقد است که همه اخطاریه های ارسال قانونی است و هیچ کار غیر قانونی را انجام نداده است.

معاون امور مشترکین اداره آبفای اهواز در این باره گفت: چنانچه کاربری مغازه ای تغییر کند، قطعا تعرفه‌ها نیز باید تغییر بکنند.



سید ابراهیم عبدالهی افزود: همچنین مبانی حق انشعاب غیر خانگی براساس صنف کاربری مربوطه تعیین می‌شود. عبدالهی توضیح داد: تغییر تعرفه های تغییر کاربری نیز با توجه به نوع کاربری بیشتر یا کمتر می شود.



معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب اهواز اظهارکرد: اخیرا نیز دو نفر از نمایندگان مغازه دارام اطراف میدان راه آهن آمدند و با آنها جلسه مفصلی را در این خصوص برگزار کردیم.



عبدالهی گفت: قرار است این موضوع در کمیته مشترکین شرکت آبفای اهواز مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بحث حق انشعاب و افزایش ظرفیت بود که همه موارد مبهم را برای نمایندگان مغازه داران به طور مفصل توضیح دادیم.



این مقام مسئول اظهار کرد: تمامی موارد براساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغی عمل می‌شود.

عبدالهی همچنین افزود: تعرفه های حق انشعاب براساس میزان مصرف و متراژ مغازه تعيین می‌شود،.



وی گفت: معترضان می‌توانند به ما مراجعه کنند و اگر کارشناسان مشکلی در فیش‌های صادر شده مشاهده کنند، قطعا اشکالات را اصلاح خواهند کرد.



به گزارش مهر، مغازه های میدان راه آهن قدمتی حدود 50 ساله دارند و از گذشته تاکنون به انواع مشاغل از جمله کله پزی، آش‌فروشی و جیگرکی مشغول بوده اند. مغازه های این میدان به دلیل مجاورت با ایستگاه راه آهن روزانه پذیرای مهمانان زیادی می شود.