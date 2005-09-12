  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۵۰

"كنت پولاك" محقق موسسه بروكينگز :

حمله نظامي به ايران سودي براي آمريكا ندارد/ كاترينا و عراق فشار فراواني بر آمريكا وارد مي كند

يك كارشناس آمريكايي مسائل ايران و از اعضاي موسسه تحقيقاتي بروكينگز با اشاره به فعاليت هاي هسته اي ايران و مخالفت هاي پي در پي آمريكا با آن اظهار داشت : حمله نظامي به ايران سودي براي آمريكا ندارد .

به گزارش خبرگزاري مهر، " كنت پولاك " كارشناس آمريكايي مسائل ايران و از مشاوران سياسي دولت واشنگتن با بيان اين مطلب كه اعمال تحريم عليه ايران مي تواند گزينه مناسبي در برخورد با برنامه هسته اي اين كشور باشد، خاطر نشان كرد : اروپا بايد ايران را به اين امر متوجه كند كه اين كشور به دليل توقف گفتگوهاي خود با سه كشور اروپايي بايد هزينه بالايي بپردازد .

اين كارشناس آمريكايي كه با روزنامه آلماني برلينر سايتونگ گفتگو مي كرد، مدعي شد : چنانچه ايران بخواهد شيوه كنوني را ادامه دهد با عواقب نامشخصي روبرو خواهد شد .

" پولاك " در ادامه با بيان اين مطلب كه آمريكايي ها در حال حاضر به دليل وضعيت عراق و طوفان " كاترينا " تحت فشارهاي زيادي قرار دارد، گفت : واشنگتن در چنين وضعيتي نمي تواند كشور ديگري را هدف قرار دهد. در حالت كلي بايد گفت كه حمله نظامي به ايران هيچ سودي براي آمريكا نخواهد داشت  و تنها پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت .

پژوهشگر موسسه تحقيقاتي بروكينگز در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به انتخابات آتي آلمان خاطر نشان كرد : كارشناسان آمريكايي مسائل آلمان معتقدند كه " آنجلا مركل " كانديداي انتخابات آتي آلمان و تنها رقيب " گرهارد شرودر " صدراعظم كنوني اين كشور همواره نسبت به برنامه هاي هسته اي ايران  نگران است .

آنها همچنين در پاره اي از گزارش ها اعلام كردند كه " مركل " خواهان تداوم روند گفتگوهاي سه كشور اروپايي آلمان ، فرانسه و انگليس با ايران بر سر برنامه هاي هسته اي اين كشور است .

به گزارش مهر، " پولاك " در بخش ديگري از گفتگوي خود با برلينر سايتونگ با بر شمردن دلايل اينكه ايران بايد سياست عاقلانه تري را درخصوص برنامه هاي هسته اي خود اتخاذ كند، اظهار داشت : نبايد ايراني ها را تنها در اين زمينه متقاعد كنيم كه ممكن است مورد تهديد قرار گيرند بلكه بايد آنها را متوجه كرد كه تداوم فعاليت هاي كنوني هسته اي آنها با تعهد به پيمان منع گسترش تسليحات اتمي مغايرت دارد .

کد مطلب 228906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها