برداشت محصول جو در شهرستان طبس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسدی صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: برداشت محصول جو از نیمه اول اردیبهشت ماه با بکارگیری 17 دستگاه کمباین و 28 دستگاه دروگر آغاز و تا نیمه دوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
وی متوسط عملكرد اين محصول را سه تن در هكتار اعلام کرد و افزود: پیشبینی میشود امسال بدليل سرمازدگي و خشكسالي حداقل30 درصد محصول كاهش و از این سطح مقدار پنج هزار و 670 تن جو برداشت شود.
معاون رئيس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی ارقام جوکشت شده دراین شهرستان را، نصرت، نيك و محلی برشمرد.
اسدی اقدامات انجام شده به منظورحمایت ازکشاورزان را ارائه خدمات فنی و کارشناسی، بوجاری بذورجو، توزیع به موقع نهادهها به ویژه انواع کود شیمیایی، بذر و سم برشمرد که در این راستا مقدار31 تن بذراصلاح شده جو و مقدار 400 تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.
به گفته وی جو تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی توسط مراکز خرید شركتهاي تعاون روستایی دیهشک، جوخواه و عشق آباد خریداری میشود.
