  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۵۵

برداشت محصول جو در شهرستان طبس آغاز شد

برداشت محصول جو در شهرستان طبس آغاز شد

طبس – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس از آغاز برداشت محصول جو از سطح دو هزار و 700 هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسدی صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: برداشت محصول جو از نیمه اول اردیبهشت ماه با بکارگیری 17 دستگاه کمباین و 28 دستگاه دروگر آغاز و تا نیمه دوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی متوسط عملكرد اين محصول را  سه تن در هكتار اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بدليل سرمازدگي و خشكسالي حداقل30 درصد محصول كاهش و از این سطح مقدار پنج هزار و 670 تن جو برداشت شود.          

معاون رئيس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی ارقام جوکشت شده دراین شهرستان را، نصرت، نيك و محلی برشمرد.

اسدی اقدامات انجام شده به منظورحمایت ازکشاورزان را ارائه خدمات فنی و کارشناسی، بوجاری بذورجو، توزیع به موقع نهاده‌ها به ویژه انواع کود شیمیایی، بذر و سم برشمرد که در این راستا مقدار31 تن بذراصلاح شده جو و مقدار 400 تن انواع کود شیمیایی  بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.

به گفته وی جو تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی توسط مراکز خرید شركت‌هاي  تعاون روستایی دیهشک، جوخواه و عشق آباد  خریداری می‌شود.

کد خبر 2289121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها