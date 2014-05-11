70 دستگاه اجرایی گیلان پایگاه مقاومت بسیج کارمندان دارند/طرح ناکارآمدی دستگاه های نظام از راهبردهای دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی شامگاه شنبه در نشست بسیج کارمندان استان در رشت اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) مدل حکومتی که بنا نهاد بر اساس تعالیم هستی بخش اسلام، حکومت اسلامی آن حکومتی است که علاوه بر ارتقای معنویت انسان ها، عدالت، امنیت، توسعه و رفاه قشرهای مختلف را هم در جوامع در بر می گیرد.

وی افزود: کارکردن برای چنین نظامی حائز اهمیت است و از نظر ارزش های اسلامی کاری ویژه و پسندیده است.

مسئول بسیج کارمندان دولت با بیان اینکه ماهیت کار کارمند " خدمت "است، گفت: دشمنان نظام و انقلاب تنها مسئولان برجسته کشور و چهره های نمایان را مورد هدف قرار نمی دهند بلکه به همه دستگاه های نظام اداری جمهوری اسلامی اتهاماتی می زنند و بحث ناکارآمدی دستگاه ها را مطرح می کنند.

وی ادامه داد: بسیج ادارات به عنوان یک تشکل فراگیر تنها نهادی است که در مقابل انحرافات و آسیب های پیش روی نظام اداری هوشیارانه و با دقت آسیب ها و چالش ها را رصد کرده و در کنار مدیران با اجرای کارهای فرهنگی ، بصیرتی و معنوی برای دستیابی به اهداف سازمان تلاس می کند.

حبیبی بیان داشت: بیش از 70 دستگاه اجرایی در سطح استان دارای پایگاه های مقاومت بسیج کارمندان هستند و عده کثیری از کارمندان دستگاه ها در این نهاد مقدس سازماندهی شده اند.

وی تصریح کرد: در سال جاری بسیج کارمندان با بیش از 70 برنامه در حوزه های فرهنگی، سیاسی، بصیرتی و در مورد امور بانوان با توجه به شعار سال و کارگاه اجرایی برنامه ها، نقش اساسی در کنار دولتمردان ایفا می کند.

مسئول بسیج کارمندان دولت با اشاره به اهداف اساسی سازمان بسیج کارمندان گفت: تبیین و ترویج مبانی آرمان های انقلاب اسلامی، تقویت و تعالی مولفه های فرهنگ اسلامی و تفکر بسیجی و جهادی در جامعه کارمندان، اجرای آموزش های عرضی و توجیهی و ایجاد کارگاه های آموزشی و اردوهای علمی و فرهنگی در راستای معرفت دینی، ایجاد آمادگی و ارتقای توانمندی و ساماندهی کارکنان بسیجی برای حفاظت و دفاع از دستگاه های اداری در شرایط بحران و پیگیری اجرای پدافند از اهداف اساسی سازمان بسیج کارمندان است.

وی در ادامه هماهنگی و نظارت در اجرای برنامه های شناسایی و پرورش نیروهای مومن با بینش سیاسی، متخصص و کارآمد، با انگیزه و توانمند و دارای اعتماد به نفس، روحیه خودباوری به منظور ارتقای سطح مدیریت کشور در راستای کارآمدسازی و کمک به نظام را از دیگر اهداف سازمان بسیج کارمندان عنوان کرد که در دستور کار این سازمان قرار دارد.