هانس بلیکس امروز با ظریف دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هانس بلیکس، رئیس پیشین تیم بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد امروز در دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت امور خارجه کشورمان با محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو می کند.

بر اساس این گزارش از شخصیت‌های مهم در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی و فعالیت‌های هسته‌ای است که مسئولیت‌هایی نظیر وزارت امورخارجه سوئد، ریاست هیات بازرسی سلاح‌های کشتار جمعی سازمان ملل و ریاست آژانس انرژی هسته‌ای داشته است.

دیدار بلیکس و ظریف در حالی صورت می گیزد که مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 نیز از روز 23 اردیبهشت ماه در وین آغاز می شود و در این دور طرفین نگارش متن نهایی را آغاز خواهند کرد.