  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۰۷

هانس بلیکس امروز با ظریف دیدار می کند

هانس بلیکس امروز با ظریف دیدار می کند

  رئیس پیشین تیم بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد امروز در دفتر مطالعات و برنامه ریزی  وزارت امور خارجه کشورمان با محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هانس بلیکس،  رئیس پیشین تیم بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد امروز در دفتر مطالعات و برنامه ریزی  وزارت امور خارجه کشورمان با محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو می کند.

بر اساس این گزارش از شخصیت‌های مهم در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی و فعالیت‌های هسته‌ای است که مسئولیت‌هایی نظیر وزارت امورخارجه سوئد، ریاست هیات بازرسی سلاح‌های کشتار جمعی سازمان ملل و ریاست آژانس انرژی هسته‌ای داشته است.

دیدار بلیکس و ظریف در حالی صورت می گیزد که مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 نیز از روز 23 اردیبهشت ماه  در وین آغاز می شود و در این دور طرفین نگارش متن نهایی را آغاز خواهند کرد.

 

کد مطلب 2289134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها