پرچم بارگاه حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) بر فراز يادمان شهداي گمنام آبادان

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، اين مطلب را سرهنگ پاسدار حسين عشقي سرپرست بنياد حفظ اثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خوزستان و دبير ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس اعلام كرد و افزود: اين طرح با پيشنهاد بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس كشور صورت مي گيرد و در روز پنجم مهر ماه در مراسمي خاص و معنوي بر فراز يادمان هشت شهيد گمنام در مصلاي امام خميني آبادان به اهتزاز در مي آيد .

سرهنگ عشقي ياد آور شد به مناسبت شكست حصر آبادان همچنين ارتباط مستقيمي بين شبكه هاي تلويزيون خوزستان و خراسان رضوي در روز 5 مهر ماه برقرار و در اين ارتباط كه از صحن مطهر رضوي صورت مي گيرد دوتن از فرماندهان عمليات ثامن الائمه جمعي لشگر 77 پيروز خراسان به بيان خاطرات خود از اين عمليات غرور آفرين خواهند پرداخت .

ياد آور مي شود شكست حصر آبادان، به دستور حضرت امام خميني (ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي، به دست توانمند لشگريان پاسدار و ارتشي و بويژه لشگر 77 پيروز خراسان در جريان عمليات ثامن الائمه در پنجم مهر ماه سال 1360 صورت گرفت كه نقطه آغازين شكست هاي پياپي دشمن بعثي بود.