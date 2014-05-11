ضرورت تحقیق و پژوهش در حوزه‌ تئاتر /تئاتر اصفهان تشریفاتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قطبی شامگاه شنبه در آئین افتتاحیه اردیبهشت تئاتر در مجتمع فرهنگی فرشچیان اصفهان راهاندازی سرای تئاتر را لازمهی برگزاری هفته اردیبهشت تئاتر در اصفهان دانست و اظهار داشت: برای برگزاری برنامههای ویژهی تئاتر باید مکانی مناسب اسن هنر تعبیه شود.
وی به مغفول ماندن برخی از ابعاد تئاتر در اصفهان اشاره کرد و افزود: در این راستا در حوزهی تحقیق و پژوهش تئاتر اقدام مناسبی صورت نگرفته و ضروری است که در این زمینه متولیان امر فعالیتهای بیشتری را انجام دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه مراکز فرهنگی شهر اصفهان آمادگی لازم برای برگزاری دورههای آموزشی در حوزه تئاتر را دارد، افزود: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا علوم جدیدی در حوزهی تئاتر روز به روز به وجود میآید و موضوعات روز اجتماعی را در قالب زبان تئاتر برای عمومی جامعه بازگو کند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی برای نوشتن برخی از فیلمنامهها بیش از 5 سال زمان صرف میشود، اظهار داشت: از این رو باید سبک جدید تئاتر در کشور و به ویژه شهر اصفهان ایجاد شود به صورت تخصصیتر مورد توجه قرار گیرد.
تئاتر کودکان مورد توجه قرار گیرد
حجتالاسلام قطبی در ادامه با بیان اینکه تعیین ذائقه انسان از زمان کودکی شکل میگیرد، بیان داشت: در این راستا ضروری است که توجه بیشتری نسبت به اجرا و طراحی تئاتر برای کودکان صورت گیرد و کودکان را از زمان کودکی به تئاتر علاقمند کنیم.
وی با بیان اینکه تئاتر با بازی کودکان و تئاتر برای کودکان باید روند رو به رشدی را پیدا کند، اظهار داشت: در این راستا ضروری است که نهادهایی مانند آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی برنامهریزیهای مناسبی را برای راهاندازی گروههای تئاتر کودکان و نوجوانان داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه وظیفه ذاتی تئاتر سرگرم کردن مردم است، افزود: این روزها گروههای تئاتر بیشتر جنبه تشریفاتی به خود گرفته و کمتر به نیاز مخاطب توجه دارد.
وی ادامه داد: تئاتر ظرفیتی است برای پر کردن اوقات فراغت و افزایش سواد اجتماعی جامعه و این در حالی است که این بُعد ار تئاتر مورد غفلت قرار گرفته است.
حجتالاسلام قطبی با بیان اینکه حمایتهای مالی از تئاتر در سال جاری نسبت به سال گذشته تفاوتی نخواهد داشت، اظهار داشت: امیدواریم با همین بودجهای که در دست داریم بتوانیم تا پایان سال جاری مجموعهای را برای تئاتر اصفهان راهاندازی کنیم.
هفته تئاتر اصفهان از تاریخ 20 الی 27 اردیبهشت ماه در اصفهان و دیگر شهرهای شهر اصفهان برگزار خواهد شد که در این میان اجرای تئاترهای خیابانی در بسیاری از شهرهای اصفهان از مهمترین برنامههای تئاتر اردیبهشت در اصفهان است.
همچنین در پایان این آیین از فعالان تئاتر در سراسر استان اصفهان تجلیل شد.
نظر شما