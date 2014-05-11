برگزاری مرحله دوم تورنمنت بین المللی دوچرخه سواری ایران – آذربایجان در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رادفر عصر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری بیست و نهمین دوره تورنمنت بین المللی دوچرخه سواری ایران – آذربایجان اظهارداشت: تور بین المللی دوچرخه سواری ایران (آذربایجان) همانند سالهای گذشته با حضور تیم های مختلف داخلی و خارجی در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دو مرحله از این تور در استان ما شروع و پایان می یابد، گفت: در مرحله اول که از تبریز شروع می شود و دوچرخه سواران پس از گذر از میانگذر دریاچه ارومیه به شهر ارومیه می رسند و مرحله دوم نیز از ارومیه شروع و بعد از گذر از سلماس و خوی به شهر جلفا در آذربایجان شرقی خاتمه می یابد.

رادفر همچنین در این جلسه از دست اندرکاران برگزاری این مسابقات خواست در نامگذاری بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری ایران – آذربایجان نام دریاچه ارومیه نیز گنجانده شود که مقرر شد روز اول تور که دوچرخه سواران مسیر تبریز تا ارومیه را رکاب می زنند به نام "دریاچه ارومیه" نامیده شود.

علیرضا رادفر در پایان، ضمن تقدیر و تشکر از ستاد برگزاری پنجمین دوره مسابقات بین المللی کاراته در ارومیه، بر عزم و هماهنگی مسئولان در برگزاری بیست و نهمین دوره تورنمنت دوچرخه سواری ایران-آذربایجان تاکید کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه برای نخستین بار این مسابقات بصورت نیمه حرفه ای برگزار می شود، گفت: تور بین المللی آذربایجان – ایران در شش مرحله و مسافتی به طول 956 کیلومتر در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل برگزار می شود.

علی خلیلی افزود: 220 ورزشکار و 240 نفر دست اندرکار اجرایی از جمله هشت داور بین المللی و نمایندگان فدراسیون جهانی در برگزاری این رویداد ورزشی شرکت می کنند.

در تور بین المللی امسال 17 تیم دوچرخه سواری خارجی از کشورهای مختلف همچون استرالیا، ژاپن، چین، تایوان، اکراین، لیتوانی، اسلوواکی، عمارات، اتریش، روسیه و قزاقستان به همراه تیم های پتروشیمی، شهرداری تبریز، تیم آینده، پیشگامان کویر و تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان به رقابت خواهند پرداخت.

این تور از 27 خرداد سالجاری آغاز می شود و رکابزنان و تیم های شرکت کننده تا روز نخست تیر ماه در مسیرهای تعیین شده به رقابت می پردازند.