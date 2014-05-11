بلگوری روسیه با شکست الریان قطر قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابتهای والیبال باشگاه‌های جهان را بامداد امروز یکشنبه تیم‌های بلگوری روسیه و الریان قطر در شهر بلوهوریزنته برگزار کردند که در پایان تیم بلگوری با حساب 3 بر یک از سد الریان گذشت. الریان ست نخست این بازی را 25 بر 16 برد ولی در سه ست دیگر این تیم بلگوری بود که به ترتیب با امتیازات 25 بر 21، 25 بر 21 و 25 بر 15 برنده شد.

شادی اعضای تیم بلگوری روسیه پس از قهرمانی در باشگاه‌های جهان

دیمیتری موزرسکی و گئورگی گروژر هر کدام برای تیم بگوری 18 امتیاز کسب کردند و امتیازآورترین بازیکنان بودند. در تیم الریان هم رابرتلندی با کسب 17 امتیاز بهترین بازیکن انتخاب شد. ماتی کازیسکی نیز با کسب 13 امتیاز به کار خود پایان داد.

در دیدار رده‌بندی هم تیم سن لورنزو آرژانتین با حساب 3 بر 2 از سد سادا کروزیرو برزیل گذشت و روی سکوی سوم قرار گرفت. سن لورزنو ست‌های اول، دوم و پنجم را به ترتیب 25 بر 17، 31 بر 29 و 15 بر 13 از آن خود کرد و ست‌های سوم و چهارم را 25 بر 23 و 25 بر 16 به میزبان مسابقات واگذار کرد.

نمایی از دیدار رده‌بندی باشگاه‌های جهان بین تیم‌های سادا کروزیرو و سن‌لورنزو