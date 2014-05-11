10 تن فرآورده دامی آلوده در کرمانشاه کشف و معدم شد

سرپرست دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری و به طور همزمان با تشدید نظارت های صورت گرفته سازمان دامپزشکی بازرسان این سازمان موفق به کشف ومعدوم سازی بیش از 10 تن انواع گوشت خام و فراورده های دامی آلوده شدند.

مهدی ظفری پور گفت: همزمان با تشدید نظارت ها و بررسی های دقیق، بازرسان اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه متوجه حضور مرجع غیر مجاز تولید گوشت و فراورده های گوشتی و ورود حجم عظیمی از انواع گوشت و فراورده های آن بدون نظارت این نهاد به چرخه تولید و مصرف در سطح شهر کرمانشاه شدند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و تولید گسترده مرجع مورد نظر و بدون عبور از هیچ یک از فیلتر های بهداشتی سازمان دامپزشکی با سرعت، دقت و حساسیت بیشتری کار نظارت و بررسی بر واحد های تولیدی و عرضه فراورده دامی را در دستور کار قرار داد.

این مقام دامپزشکی گفت: بازرسان سازمان دامپزشکی شهرستان، با زیر نظر گرفتن واحدهای تولید و عرضه گوشت بعد از 45 روز موفق به کشف سردخانه ای غیر مجاز در سطح شهر کرمانشاه شدند که در آن صاحبخانه اقدام به تولید و توزیع گوشت خام و فراورده های گوشتی به صورت غیر مجاز و به صورت گسترده کرده بود.

ظفری پور در ادامه با اشاره به کشف انواع گوشت گوسفندی، مرغ ،گاو و فراورده های آن به صورت انبوه و فله ای در این سردخانه و با توجه به شروع فصل گرما و افزایش سرعت فساد مواد گوشتی و لبنی وبروز بیماری های میکربی مشترک با انسان و دام از شهروندان خواست که از خرید هرگونه فراورده های دامی که به صورت فله ای و فاقد مهر دامپزشکی وبسته بندی عرضه می شوند خودداری کنند.

وی در پایان با اعلام شماره 1512 سازمان دامپزشکی، تاکید کرد: از همه همشهریان عزیز می خواهیم به منظور پیشگیری از بروز انواع بیماری ها و کمک به سازمان دامپزشکی در راستای ارتقاء سلامت جامعه در صورت مشاهده هرگونه توزیع فراورده دامی غیر مجاز و فاقد بسته بندی و مهر دامپزشکی، ضمن پرهیز از خرید آن مراتب را با شماره تلفن 1512 با بازرسان اداره دامپزشکی در میان گذاشته و این سازمان را در ارائه بهتر وظایف خود یاری دهند.