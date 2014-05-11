استخر سرپوشیده سرپل ذهاب در مهرماه سالجاری بهره برداری می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرپل ذهاب با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه با 15 میلیارد ریال تامین اعتبار شده است که از این مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و مابقی از محل اعتبارات ملی است.

علی علیکرمی گفت: اعتبار استانی این پروژه کامل پرداخت شده است اما اعتبار ملی هنوز پرداخت نشده است که قرار است که تا چند روز دیگر این این موضوع در جلسه کمیته برنامه ریزی مطرح و انشالله پرداخت شود که در این صورت این پروژه که 75درصد پیشرفت فیزیکی دارد تا مهرماه به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه از ساخت سالن از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری با پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و افزود: این سالن در سال گذشته سه میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار داشته که کامل پرداخت شده و امسال نیز هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار برای آن منظور شده که این مبلغ نیز تامین شده و انشالله تا شهریورماه امسال این سالن نیز به بهره برداری می رسد.

علی کرمی در پایان با اشاره به پایان کار و بهره برداری از دو سالن دیگر و پیشرفت پنجاه درصدی دو سالن دیگر در روستاهای سرپل ذ از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، افزود: این طرح ها نیز اعتبارش بطور کامل تخصیص یافته و انشالله به زودی به بهره برداری خواهند رسید