"فقط به فاصله خوردن يك استكان چاي بدون قند" در سالن كوچك تالار مولوي

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"به نقل ازروابط عمومي تالارمولوي در اپيزود اول "زن" و در اپيزود دوم "مرد" مي خواهند بروند اما در اپيزود سوم هر دو تصميم به رفتن گرفته اند.آنگاه آندو تلاش مي كنند دليلي براي ماندن پيدا كنند و...
اين نمايش به همت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تهران از22 شهريورماه همه روزه راس ساعت 19درسالن كوچك تالارمولوي به روي صحنه مي رود .
نويسنده وكارگردان نمايش غلامرضا ياري بوده ومجيد رحمتي ، مهدي گليج ، توماج دانشي بهزادي ، بنفشه نوربخش محمدي ، حسام الدين باتماني ، امتيس زند يزداني ، بيتا احمدي نژاد ، مريم اسديان ، نازنين كريمي ومهري اميرحسيني دراين نمايش بازي مي كنند.
شايان ذكراست اين نمايش درسالن كوچك تالارمولوي جايگزين نمايش " بازي " مي شود و10اجرا خواهد داشت.
نظر شما