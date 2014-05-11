برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لیتوانی در سایه تحولات اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انتخابات ریاست جمهور در لیتوانی در حالی برگزار می شود که مردم این کشور نگران کشیده شدن بحران اوکراین به کشورشان هستند.

انتخابات امروز با حضور هفت نامزد برگزار می شود و بیشترین شانس را در میان این نامزدها "دالیا گریبائوسکایته" رئیس جمهور فعلی این کشور دارد. گریبائوسکایته از مقامات سابق اتحادیه اروپاست و در دور اول ریاست جمهوری خود توانسته وضعیت لیتوانی را سر و سامان ببخشد . بسیاری از مردم لیتوانی گریبائوسکایته را با "مارگارت تاچر" نخست وزیر پیشین انگلیس مقایسه کرده و به او لقب بانوی آهنین را داده اند.

دالیا ریبائوسکایته، شخصا علاقه مند به توسعه روابط لیتوانی با اتحادیه اروپاست و همین امر سبب شده نگرانی هایی در مورد واکنش احتمالی روسیه به روابط لیتوانی و بروکسل شکل بگیرد.

هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لیتوانی برای موفقیت در انتخابات امروز باید حداقل 50 درصد آرا را کسب کنند از همین رو به احتمال زیاد این انتخابات به دور دوم کشیده می شود.

بر اساس آخرین نظرسنجی های انجام شده در لیتوانی، گریبائوسکایته دست کم 40 درصد آرا را در انتخابات امروز تصاحب می کند و هر یک از نامزدهای دیگر نیز فقط شانس تصاحب 10 درصد آرا را دارند.

جمهوری لیتوانی کشوری است در شمال شرقی اروپا که از شمال به لتونی، از مشرق و جنوب شرقی به بلاروس، از جنوب به لهستان، از جنوب غربی به روسیه و از مغرب به دریای بالتیک محدود می شود. جمهوری لیتوانی بزرگترین و جنوبی ترین کشور در میان سه جمهوری حوزه بالتیک در اروپاست.

در ۱۱ مارس سال ۱۹۹۰، یک سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، لیتوانی نخستین جمهوری شوروی بود که اعلام استقلال کرد. پیش از بحران مالی جهانی که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به‌درازا کشید، لیتوانی یکی از سریع‌ ترین رشدهای اقتصادی در اتحادیه اروپا را دارا بود. امروزه در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، لیتوانی در رده توسعه بسیار بالای انسانی قرار دارد. لیتوانی از اعضای سازمان ناتو، شورای اروپا و اتحادیه اروپا است.