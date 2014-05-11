به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي تقوي در جلسه هماهنگي با شهرداران مناطق افزود: بايد از حذف پاركينگ جلوگيري شود و اين كار مستلزم نظارت بر روند ساخت و سازها است كه به موقع از اين تخلف جلوگيري شود.

وي با بيان اينكه در مجموعه شهرداري نبايد وظايف با خط كشي طبقه بندي شود، افزود: مي‌توان با همكاري و همدلي كارهاي بيشتر و بهتري انجام داد.

تقوي به برگزاري جشنواره ملي آش در آينده نزديك در زنجان اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه اين جشنواره سبب جذب گردشگر به شهر زنجان مي‌شود بايد شهر براي اين منظور آماده سازي شود.

وي بر رسيدگي به وضعيت چمن‌هاي فضاي شهر زنجان تاكيد كرد و گفت: در برخي از فضاهاي سبز شهري نياز به توجه بيشتر به چمن زني وجود دارد.

معاون خدمات شهري شهردار زنجان با اشاره به لزوم تامين روشنايي پارك‌ها و مزارهاي پايين و بالا گفت: روشنايي مناسب فضاي سبز و پارك‌ها علاوه بر زيبايي، امنيت اين محل‌ها را نيز بالا مي‌برد.

وي گفت: به منظور افزايش سرانه فضاي سبز شهري در حاشيه پياده روها در هنگام پياده روسازي كشت نهال مدنظر باشد.

همايش بزرگ دوچرخه سواري در زنجان برگزار مي‌شود

همايش بزرگ دوچرخه سواري به همت شهرداري زنجان برگزار مي‌شود.

به مناسبت ولادت مولود كعبه حضرت علي(ع) و در راستاي ورزش همگاني همايش بزرگ دوچرخه سواري به همت شهرداري زنجان برگزار مي‌شود.

اين همايش روز سه شنبه 23 ارديبهشت‌ماه امسال ساعت 17 از پارك ملت تا پايانه هفت تير برگزار مي‌شود.

علاقه‌مندان مي‌توانند براي ثبت نام و شركت در اين همايش با همراه داشتن يك كارت شناسايي معتبر از ساعت 15 تا 17 به پارك ملت مراجعه كنند.

همايش بزرگ دوچرخه سواري شهرداري زنجان همراه با قرعه كشي سه دستگاه دوچرخه و ده‌ها جايزه ديگر بوده و شركت براي عموم آقايان آزاد است.