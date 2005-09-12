ايران چهاردهمين كشور غير وابسته به نهادهاي بين المللي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، ايران طي سالهاي اخير به طور متوسط هرساله 130 تا 160 ميليون دلار كمك مالي از موسسات بين المللي همچون بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان ملل، بانك توسعه آسيايي، و ديگر نهادها و موسسات بين المللي 133 ميليون دلار كمك مالي دريافت كرده است.

بر اساس اين گزارش، سرانه كمك هاي مالي بين المللي ايران 2 دلار است، بدين معنا كه كمك هاي مالي نهادهاي بين المللي به هر ايراني فقط دو دلار مي شود.

به گزارش بانك جهاني، ايران از اين لحاظ سرانه پايين كمك هاي مالي بين المللي در ميان ساير كشورهاي جهان در رتبه چهاردهم قرار دارد، بدين معنا كه ايران چهاردهمين كشور جهان از لحاظ عدم وابستگي به كمكهاي مالي بين المللي است.

بر اساس اين گزارش، كشورهاي تايلند، موريتاني، كره جنوبي، گابن، ترينيداد و توباگو، چين، هنگ كنگ، هند، جامائيكا، مكزيك، عربستان، امارات و برزيل به ترتيب در رتبه هاي اول تا سيزدهم جهان از لحاظ عدم وابستگي به كمك هاي مالي بين المللي قرار دارند.

در مقابل، كشور فلسطين با سرانه كمك هاي مالي بين المللي 289 دلار، وابسته ترين كشور جهان به كمك هاي مالي نهادهايي همچون سازمان ملل، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و غيره است.

اين گزارش مي افزايد، پس از فلسطين نيز كشورهاي اردن با سرانه كمك هاي مالي بين المللي 233 دلار، صربستان با 163، نيكاراگوئه با 152، بوسني و هرزگوين با 130، مقدونيه با 114، ليتواني با 108، آلباني با 108، بوليوي با 105، و جمهوري كنگو با 101 دلار به ترتيب وابسته ترين كشورهاي جهان به كمك هاي مالي بين المللي محسوب مي شوند.

بانك جهاني همچنين سرانه كمك هاي مالي بين المللي عراق را 92 دلار، رژيم صهيونيستي 66، قرقيزستان 39، آذربايجان 36، عمان 17، قزاقستان 18، مراكش 17، يمن 13، مصر 13، سوريه 9، روسيه 9، پاكستان 7، تركمنستان 6، الجزاير 7، مالزي 4، سنگاپور 2، تركيه 2، و سرانه كمك هاي مالي كويت را نيز 2 دلار اعلام كرده است.