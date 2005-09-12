همايش " گفتگوي ميان علم، اخلاق و دين" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پاره اي از مؤسسه هاي ديني امريكا برگزار كننده اين همايش هستند.

سه سخنران اصلي اين همايش عبارتند از : ويليام گريسي، ايوار لانگارد و ريچارد كيرك.

گريسي در باب گفتگو ميان پيروان نظريه تكاملي و نمايندگان ديني سخن مي گويد. لانگارد هم پاره اي از نتايج و تبعات گفتگوي ميان دين و علم را بسط مي دهد و در نهايت كيرك هم پاره اي از تعارضات - نه توافقات – آموزه هاي ديني و علمي را مورد توجه قرار مي دهد.

بحث گفتگوي ميان علم و دين هم اكنون و در منظومه جديد معرفتي غرب بحثي بس مهم و حياتي قلمداد مي شود بخصوص آنكه جديداً حوزه اخلاق نيز در كنار دو حوزه ديگر مطرح شده واين سه سه گانه اي را تشكيل داده اند.



