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۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۲۵

در امريكا:

همايش " گفتگوي ميان علم، اخلاق و دين" برگزار مي شود

همايش "گفتگوي ميان علم، اخلاق و دين" 27 شهريورماه امسال در شهر دلور امريكا برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پاره اي از مؤسسه هاي ديني امريكا برگزار كننده اين همايش هستند.

سه سخنران اصلي اين همايش عبارتند از : ويليام گريسي، ايوار لانگارد و ريچارد كيرك.

گريسي در باب گفتگو ميان پيروان نظريه تكاملي و نمايندگان ديني سخن مي گويد. لانگارد هم پاره اي از نتايج و تبعات گفتگوي ميان دين و علم را بسط مي دهد و در نهايت كيرك هم پاره اي از تعارضات -  نه توافقات – آموزه هاي ديني و علمي را مورد توجه قرار مي دهد.

بحث گفتگوي ميان علم و دين هم اكنون و در منظومه جديد معرفتي غرب بحثي بس مهم و حياتي قلمداد مي شود بخصوص آنكه جديداً حوزه اخلاق نيز در كنار دو حوزه ديگر مطرح شده واين سه  سه گانه اي را تشكيل داده اند.


 

کد مطلب 228926

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