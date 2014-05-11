برگزاری جشن ولادت امام علی (ع) در زورخانه خرمشهر

حجت الاسلام عادل رویوران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در دیداری که با مسئولان اداره ورزش و جوانان خرمشهر در اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر داشتیم اجرای برنامه های برگزاری جشن ولادت امام علی (ع) در زورخانه پوریای ولی خرمشهر تنظیم شد.



وی افزود: از اهداف برگزاری این جشن در زورخانه گسترش ورزش پهلوانی و فرهنگ سازی برای جذب نوجوانان و جوانان در این زمینه و همچنین آشنایی جوانان با شخصیت امام علی (ع) و منش پهلوانی آن امام بزرگوار است.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر تصریح کرد: گسترش ورزش های پهلوانی و فرهنگ سازی آن در بین جوانان باید در اولویت های ورزشی خرمشهر قرار بگیرد.



به گزارش خبرنگار مهر، زورخانه پوریای ولی خرمشهر تنها زورخانه این شهر است که مورد استقبال خوب پیشکسوتان و نوجوانان و جوانان خرمشهری قرار می گیرد، کم توجهی مسئولین در سالهای بعد از بازگشت مردم خرمشهر پس از آزادسازی این شهر در زمینه ورزش مشهود است و سالن های این شهر هنوز به همان سبک و طرح ساخت دهه هفتاد هستند که انتظار می رود مسئولین در ترمیم و بیشتر کردن سالن های ورزشی این شهر اقدامات بیشتری از خود نشان دهند.