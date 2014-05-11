مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل آذربایجان غربی بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت صبح یکشنبه در نشست بررسي مسائل و مشكلات سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي آذربایجان غربی خواستار رفع مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي و برداشتن موانع سرمايه گذاري در آذربایجان غربی شد و گفت: بايد با همكاري بانكها، مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي استان را مرتفع و موانع سرمايه گذاري در استان را از سر راه برداريم.

وی با اشاره به اینکه حمایت و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری ها در استان از مهمترين اهداف و برنامه هايي است كه بايد در دستور كار مديران و مسئولان و بانك ها قرار گيرد، ادامه داد: متاسفانه برخي از واحدهاي توليدي استان به دليل مواجه شدن با مسائل و مشكلاتي از قبيل سرمايه در گردش، فعال نبوده که بايد با همكاري بانك ها و مسئولان مربوطه،اين واحدها شناسايي و مشكلات آنها مورد بررسي قرار گيرد.

استاندار آذربايجان غربي اشتغالزايي براي جوانان در استان را از ديگر اهداف مهم دولت عنوان كرد و افزود: ايجاد زمينه اشتغال براي جوانان بخصوص فارغ التحصيلان دانشگاهي در استان يكي از ضرورت هايي است كه تحقق آن نيازمند همت و عزم ملي مسئولان و مردم است.

سعادت در ادامه با بيان اينكه صندوق توسعه ملي، ظرفيتي است كه بايد از آن در راستاي توسعه استان استفاده شود، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در زمینه های مختلف سرمایه گذاری آمادگی دارد تا شرایط ویژه ای را برای ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران در استان آذربايجان غربي‌ فراهم کند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه نبايد اجازه دهيم وضعيت درياچه اروميه به اقتصاد استان آسيب وارد كند، عنوان کرد: بايد با تغيير رژيم اشتغال مردم از كشاورزي به ساير بخش ها، زمينه برون رفت از بحران كمبود منابع آب زيرزميني در حوضه آبخيز درياچه اروميه را فراهم كنيم و گام هاي لازم را براي احياي اين درياچه برداريم.

استاندار آذربايجان غربي با بيان اينكه رئيس جمهور محترم تاكيد ويژه اي بر احياي درياچه اروميه دارد نيز یادآور شد: در طول ماههاي گذشته در جلسات و همايش هاي مختلف، راهكارهاي احياي درياچه اروميه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اميد مي‌رود مراحل اجرايي طرح هاي قطعي شده به زودي آغاز شود