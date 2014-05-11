28 هزار پرونده در پزشکی قانونی قزوین بررسی شد

محمد عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال گذشته 28 هزار و 243 پرونده تشکیل، بررسی و پاسخ داده شد که از این تعداد حدود 97 درصد مراجعان سرپایی و بیش از سه درصد آنان را اجساد تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه بیش از 35 درصد اجساد معاینه شده اجساد تصادفات جاده ای بوده اند افزود: بیش از 40 درصد کل مراجعین سرپایی مربوط به موضوع نزاع و قریب به 20 درصد مراجعان سرپایی نیز در اثر تصادفات دچار مصدومیت شده و به مراجع قضایی مراجعه کرده اند.

عاشوری بیان کرد: از تعداد 28 هزار و 243 نفر مراجعه کننده 27 هزار و 309 نفر مراجعه کننده سرپایی و 934 نفر متوفی بوده اند که طی سال 92 مورد بررسی و اظهار نظر کارشناسی قرار گرفته اند.

این مسئول همچنین تعداد مصدومین تصادفات را 5 هزار و 332 نفر و تعداد کشته شدگان تصادفات را 327 نفر اعلام کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در پایان، تعداد مراجعه کنندگان حادثه کار را 756 نفر، مراجعان مدعی نزاع 11 هزار و 61 نفر که "یک هزار و 438 نفر آنان مدعی همسر آزاری بوده اند"، 75 نفر تعیین سن، 58 نفر فرزندخواندگی اعلام کرد.

وی یادآورشد: طی سال گذشته چهار نفر بر اثر سوختگی، 28 نفر بر اثر گازگرفتگی، 72 نفر بر اثر استعمال مواد مخدر و 25 نفر غرق شدگی جان خود را از دست دادند.