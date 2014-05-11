اعضای فعال تشکل های گردشگری گلستان با استاندار دیدار کردند/ توان کارشناسی میراث فرهنگی استان پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شامگاه شنبه در محل استانداری گلستان برگزار شد، استاندار گلستان گفت: در آغاز کار در استانداری این که محور توسعه استان کدام اولویت باشد یکی از دغدغه های مهم ما بود و تک محوری بودن توسعه استان را نیز نمی پذیریم .

دکتر حسن صادقلو تصریح کرد: کشاورزی، صنعت و گردشگری سه محوری است که باید در توسعه استان مد نظر باشد و باید هر کدام در جایگاه خود به طور مناسب دیده شود.

استاندار گلستان در ادامه با بیان این که مساله گردشگری یک واقعیت انکار ناپذیر در استان است، اظهار کرد: باید استان گلستان را از معبر به مقصد تبدیل کنیم و بافت تاریخی گرگان را که از بافت های قدیمی و تاریخی کشور است ، زنده و پویا و به دور از آسیب نگه داریم .

صادقلو در ادامه تصریح کرد: مدیریت گردشگری خوب در استان با واقعیت ها فاصله دارد و باید بتوانیم اقدامات خوب در زمینه گردشگری در استان را از جای بهتری شروع کنیم .

وی با بیان این که سرمایه های فرهنگی برای یک جامعه بسیار مهم و حیاتی است، گفت: ما باید در حفظ و حراست آن بکوشیم چون این سرمایه ها در صورت از بین رفتن غیر قابل بازگشت هستند.

یکی از فعالان و پژوهشگران حوزه میراث فرهنگی گلستان در این جلسه گفت: میراث فرهنگی گلستان تنها به بناهایی توجه دارد که خود مالک آن ها است و به بناهای ثبت شده ای که وقفی هستند و یا مالک آن اشخاص حقیقی است کمتر توجه دارد و فقط در ابتدای ثبت شدن مقداری مرمت انجام داده و بعد به حال خود رها می کند.

محدثه میر حسینی افزود: اما طبق قانون میراث فرهنگی باید در زمان بندی خاص روی این بناها و آسیب هایش کار کند و بودجه هایی در بحث مرمت این خانه ها برنامه ریزی شود. ولی وقتی مالکین این بناها برای مرمت به میراث مراجعه می کنند با جواب نه مواجه می شوند.

وی تصریح کرد: میراث فرهنگی نه کارشناسی برای بازدید و نظارت بر این خانه ها می فرستد و نه به صورت مشارکتی حاضر است که با مالکین اقدام به مرمت و بازسازی این بناها اقدام کند.

میرحسینی تکیه دوشنبه ای و خانه کبیر را از جمله بناهای ثبت شده ای دانست که پس از ثبت میراث هیچ گونه بودجه ای برای مرمت و بازسازی آن در نظر نگرفته است و در حال تخریب است .

این پژوهشگر در ادامه با بیان این که میراث فرهنگی اصلی ترین متولی آثار ثبت شده و تاریخی است گفت: اما تنها متولی نیست و شهرداری ها نیز در این وظیفه دخیل هستند اما در عمل اقدامی از سوی شهرداری نیز در این زمینه دیده نشده است و مردم نیز به علت این سوء مدیریت ها اعتماد خود را به میراث از دست داده اند و تمایلی برای مشارکت در کارهای حفاظت از میراث و ثبت بناهای شخصی به عنوان اثر ملی ندارند.

پژوهشگر میراث فرهنگی و مصحح نسخه های خطی تاریخ استرآباد نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر بیشترین دغدغه ما در حوزه بافت تاریخی گرگان است ولی میراث فرهنگی خود چیزی را به نام بافت تاریخی وحتی دیوار قدیمی گرگان قبول ندارد و تنها قرار است که لکه هایی از این دیوار راثبت کند.

محمود اخوان مهدوی افزود: اما اعتقاد داریم دوباره می توان این ها را نجات داد و در حال حاضر معدود افرادی هم حاضر شده اند که بناهای تاریخی خود را نفروشند و حفظ کنند.

وی ادامه داد: در جهت شناسایی و معرفی دیوار تاریخی گرگان تلاش کردیم و پیمایش دیوار تاریخی گرگان را راه انداختیم و هنوز هم این پیمایش سالانه ادامه دارد ولی با برخی برخوردهایی که انجام می شود و حمایت نشدن هایی که صورت می گیرد انگیزه ای باقی نمی ماند و امیدوار هستیم شرایطی در مدیریت حوزه میراث ایجاد شود که آمال و آرزوهای ما در حوزه میراث فرهنگی و حفظ و ثبت آن ها محقق شود.

سیامک دربیکی نیز در این برنامه گفت: توان کارشناسی اداره کل میراث فرهنگی ما بسیار پایین است و ما هم در حوزه میراث فرهنگی در استان در حال از دست دادن داشته هایمان هستیم.

وی افزود: نگاه در میراث فرهنگی نگاه خوبی نیست و میراث فرهنگی است که اگر توجه جدی به آن شود توسعه گردشگری را نیز شامل می شود.

دربیکی ادامه داد: بیشترین سایت های تاریخی کشور را داریم که ناشناخته است و بافت تاریخی ما سال هزار و 310 و قبل از بافت تاریخی یزد و کاشان ثبت شده است ولی کاری در زمینه شناسایی این بافت انجام نداده ایم.

وی تصریح کرد: در طرح آفتاب نظرمان این بود که اگر جایی بافت فرسوده است ابتدا تعریفی از بافت فرسوده ارائه شود و در مرحله بعد برداشت تاریخی از این بافت انجام شود و سپس آن را تخریب کنند، نه این که شبانه بولدزرها این بافت ارزشمند را زیر و رو کنند و بعد ها در خرابه های این طره بسیاری از آثار ارزشمند و تاریخی پیدا شد.

دربیکی بیان کرد: علاوه بر این که داخل بافت تعدادی خانه های ارزشمند داریم عرصه هایی در داخل بافت داریم که در حال حاضر تبدیل زمین بایر شده است .

وی افزود: نوسازی در بافت تاریخی دغدغه ماست ولی در حال حاضر ساخت و سازهایی که انجام می شود هم ساختمان های دو طبقه و هم سه طبقه و هم گاهی چهار طبق دیده می شود که منافی قانون و بسیار نازیباست و هیچ نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد .