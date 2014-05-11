نداشتن تجهیزات و امکانات عامل عدم پیشرفت علمی، صنعتی و فناوری نیست/ فرهنگ روح فناوری و توسعه است 

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «فرهنگ و تکنولوژی؛ درنگی فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن»، صبح امروز 21 اردیبهشت ماه در سالن جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.
دکتر رضا روستاآزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف در افتتاحیه این همایش با موضوع ضرورت توسعه فرهنگ بنیاد در انقلاب اسلامی سخنرانی کرد و گفت: موضوع فرهنگ و تکنولوژی موضوع بسیار مهم نویی است، جریانهای فعال این عرصه در کشور ما زیاد نیستند حتی در دنیا جریانهای تحقیقاتی زیادی در این خصوص شکل نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ شیرازه و مایه حرکتهای بزرگ تکنولوژیک است، اظهار داشت: مقام معظم رهبری با وجود تاکیداتشان در همه این سالها در چند سال اخیر بسیار روی مسئله فرهنگ در بحث توسعه صنعتی و اقتصادی دست گذاشتند و خاطرنشان کردهاند که این مسئله مغفول مانده است.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف به ذکر خاطراتی از دوران تحصیلش پرداخت و بیان کرد: با یکی از استادان خارجی صحبت میکردم که حدود 700 مقاله علمی و 200 پتنت علمی (حق ثبت اختراع) داشت. او میگفت از این پتنتها تنها یک درصد آن به حوزه عمل و اجرا راه پیدا میکند و 99 درصد در آنها بیفایده میماند.
روستاآزاد در ادامه سخنانش گفت: مقالات علمی و طرحهای پژوهشی اوضاع نسبتا بدتری نسبت به پتنتها دارند. وزیر علوم فرانسه چند سال پیش در جلسهای به ما میگفت من از جریان تحقیقات در فرانسه گلایهمندم و وزارت علوم در سالهای بعدی افزایش بودجهای به این حوزه اختصاص نخواهد داد. وزیر علوم فرانسه میگفت تعداد مقالات علمی و پژوهشی که به عرصه عمل راه پیدا میکند کمتر از انگشتان دست هستند. در حالی که تعداد این مقالات چند میلیون است.
وی با طرح این سؤال که آیا روند عدم استفاده از تحقیقات علمی در حوزه عمل طبیعی است، پاسخ داد: قرائن میگویند که این روند چندان طبیعی نیست. پرفسور موت که رئیس دانشگاه مریلند آمریکا بود میگفت در امریکا جریانهای انتقادی شکل گرفته که توجهشان به تاثیر کم کارهای تحقیقاتی در این کشور است. او میگفت بسیاری از تحقیقات ما پوک و بیارزش میماند. این ضعف و کمبود را باید در چنین همایشهایی مورد بررسی دقیق قرار داد.
روستاآزاد گفت: سهلانگاری در تسامح در دیدن واقعیت، نداشتن صداقت باور بیبنیاد، آموزههای رایج، شجاعت نداشتن در حوزه تحقیقات و علم، خودبینی و خودخواهی، دنبال رتبه و مدرک بودن، نداشتن دغدغه خدمت به مردم از راه علم و دانش عواملی هستند که ما را با چنین کمبودها و بحران تحقیقاتی مواجه کردهاند.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: توسعه و رشدی که امروز در صنعت و فناوری داریم حاصل تلاش تعداد قلیلی از انسانهای پاکنهادی است که به دنبال مطرح کردن خود و برتریجویی نیستند. بلکه صادق و شجاعند و قصد خدمت از راه عمل و دانش را دارند.
رئیس نخستین همایش فرهنگ و تکنولوژی با تأکید بر اینکه آنچه که ما نیاز داریم جوهر معنوی حقیقتطلبی است، گفت: این تصور اشتباه است که فکر کنیم نداشتن تجهیزات یا امکانات عامل عدم پیشرفت علمی، صنعتی و فناوری است. بلکه مهمترین مسئله تربیت انسانهای پاکنهاد در عرصه تحقیقات علمی و فرهنگی است زیرا فرهنگ در این معنا روح فناوری و توسعه است.
همایش ملی «فرهنگ و تکنولوژی؛ درنگی فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن» صبح امروز 21 اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شده و تا فردا ادامه می باید.
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