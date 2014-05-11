قاطعيت در مديريت با فرياد زدن و برخورد كردن نيست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه همدان با بیان اینکه امير المومنين(ع) در نهج البلاغه براي مديران در نظام ديني صفاتي را بيان مي كند، اظهار داشت: مشورت و اجتناب از استبداد يكي از مسائلي است كه مدير ديني بايد نسبت به آن توجه داشته باشد.

وي با بيان اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري به سال" اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" نامگذاري شده است، ادامه داد: خطاب مديريت جهادي به مسئولان و عزم ملي به مردم است که مردم در همه عرصه ها حمايت كردند و وظيفه و تكليف خود را به بهترين وجه ممكن نشان دادند.

فرمانده سپاه انصار الحسین استان همدان با بيان اينكه امسال سال مديريت جهادي است بنابراين بايد خصوصيات مديريت جهادي را بيان كنيم، عنوان كرد: مديراني كه به خصوصيات مديريت جهادي متصل هستند نيز بايد در اين راستا بيشتر كوشش كنند.

سردار ابوحمزه با بيان اينكه امير المومنين(ع) مي فرمايد از استبداد اجتناب كنيد و مشورت در كارها را در نظر داشته باشيد تا دچار خطا نشويد، افزود: يكي از نكاتي كه حضرت علي(ع) بيان مي كنند تصميم سازي و تصميم گيري است به اين معني كه تصميم سازي را بر عهده بدنه مديريت و تصميم گيري بر عهده مديريت است.

مديران بايد مشورت پذير باشند چراكه اگر مشورت نكنند تباه مي شوند

وي با بيان اينكه حضرت علي (ع) مي فرمايد مديران بايد مشورت پذير باشند چراكه اگر مشورت نكنند تباه مي شوند، عنوان كرد: اگر مي خواهيد كسي را طرف مشورت قرار دهيد در نظر داشته باشيد كه ترسو، بخيل و حسود نباشد زيرا اينگونه افراد مشورت عقلايي و منطقي ارائه نمي دهند.

فرمانده سپاه انصار الحسین استان همدان با بيان اينكه حضرت امير المومنين(ع) درخصوص سرعت و قاطعيت در تصميم گيري نيز فرمايشات گرانقدري دارد، ابراز داشت: اشكالي كه اكنون در برخي مجموعه ها وجود دارد اين است كه فكر مي كنيم قاطعيت به معني فرياد زدن و برخورد كردن است اما قاطعيت به معني اجراي تصميم گرفته شده است ولو اينكه سر و صدايي نداشته باشد و زماني كه امور روشن شد بايد سريع اقدام كرد.

سردار غلامعلي ابوحمزه با بيان اينكه حضرت علي (ع) مي فرمايد مدير با كمك نيروهاي موافق با مشكلات و نيروهاي ناسازگار مقابله كند، بيان كرد: همه دانشگاه هاي دنيا بايد در پيشگاه حضرت علي(ع) زانو بزنند و از اين آموزه ها استفاده كنند.

وي با بيان اينكه رعايت عمل و انصاف يكي ديگر از ويژگي هايي است كه مدير بايد داشته باشد، اظهار داشت: اگر ظلمي از سوي مديريت انجام شود هم عقاب الهي به سراغ او مي آيد و هم توفيقي كه در مديريت دارد از او سلب مي شود.

فرمانده سپاه انصار الحسین استان همدان با بيان اينكه رحمت و عطوفت در مديريت ديني است، بيان كرد: حضرت علي(ع) مي فرمايد با زير دستان خود همانند پدران خود رفتار كنيد.

سردار ابوحمزه با بيان اينكه در اسلام ناب علوي و نبوي مديريت قلب بر قلوب مطرح است و مديريت در سطوح مختلف بايد اينگونه باشد، ادامه داد: يكي ديگر از مواردي كه حضرت بيان مي كند پيشگامي در كار ها است و در هشت سال دفاع مقدس هر كس هر مقامي داشت سعي مي كرد از ديگران جلوتر باشد و اين به معني پيشگامي در كارها است.

يك مدير هميشه بايد در معنويت نفر نخست و در ماديات نفر آخر باشد

وي با بيان اينكه يك مدير هميشه بايد در معنويت نفر نخست و در ماديات نفر آخر باشد، بيان كرد: مدير بايد انتقاد پذير باشد و سينه گشاده اي داشته باشد و امر به معروف و نهي از منكر را همه با جديت بايد يادآوری کرده و تذكر دهند.

فرمانده سپاه انصار الحسین استان همدان در ادامه سخنان خود ضمن تقدير و تشكر از 34 سال خدمت سرهنگ محمدرضا غلامي پاك، بيان كرد: سرهنگ غلامي پاك 34 سال در خدمت نهاد سپاه در مسئوليت هاي مختلفي فعاليت كرده است.

سردار غلامعلي ابوحمزه با بيان اينكه هميشه در پشت يك مرد موفق يك زن دلسوز و ايثارگر ايستاده است، عنوان كرد: هر كس كه توديع مي شود بايد از خانواده و به خصوص همسر او يادي شود.

وي با بيان اينكه در اسلام چيزي به اسم بازنشستگي نداريم و فقط تغيير جايگاه است، عنوان كرد: چه بسا افرادي كه بازنشسته هستند اما مسئوليت بيشتري نسبت به قبل دارند و از تجارب سرهنگ غلامي استفاده خواهيم كرد.

فرمانده سپاه انصار الحسین استان همدان با بيان اينكه در بحث جايگزيني تلاش فراواني شد و بررسي ها حدود دو ماه به طول انجاميد، ابراز داشت: بحث جوان گرايي نيروها در سطوح بالا مد نظر است و تدبيري هست كه از مديران و فرمانده هان جوان بهره گيري كنيم.

سردار ابوحمزه با بيان اينكه امروز سرهنگ برزگر به عنوان فرمانده سپاه انصار الحسين ناحيه همدان معرفي مي شود، ادامه داد: سرهنگ برزگر سابقه 12 سال خدمت در سپاه و ليسانس زبان انگليسي دارد و با فضاي آكادميك و كلاسيك آشنا است.

فرمانده سابق سپاه انصار الحسين ناحيه همدان در ادامه با بيان اينكه ناحيه همدان سال گذشته به عنوان موفق ترين ناحيه در استان همدان شناخته شد، اظهار داشت: جشنواره شجره طيبه ناحيه همدان به عنوان ناحيه برتر معرفي شد.

محمد رضا غلامي پاك با بيان اينكه اردوهاي راهيان نور يكي از برترين و بهترين كارهاي تاثيرگذار است كه انجام شد، ادامه داد: اردوهاي راهيان نور يكي از بهترين حركت هاي فرهنگي است و بيشترين حضور را در اردوهاي راهيان نور داشته ام.

وي با بيان اينكه كميته هاي اجرايي بسيج دانش آموزي جزو كميته هاي موفق در استان بوده است، بيان كرد: همه موفقيت ها و زحمات بسيجيان از خط مقدم جبهه فرهنگي آغاز شده و امروز مي بينيم كه ناحيه همدان در عرصه هاي مختلف حرف هاي زيادي براي گفتن دارد.

فرمانده سابق سپاه انصار الحسين ناحيه همدان با بيان اينكه پس از 34 سال خدمت امروز بازنشسته مي شوم، بيان كرد: اميدوارم توانسته باشم قسمت كوچكي از دين خود را نسبت به ولايت ادا کنم و زماني كه لباس پاسداري را پوشيدم بنا نبود آنرا در بياورم اما تاسف مي خورم آنگونه كه بايد نتوانستم نقش پاسداري را ايفا كنم.