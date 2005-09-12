سعي مي كنيم در بازي رفت كار را تمام كنيم// مثل سپاهان در تله العين گرفتار نمي شويم

مصطفي دنيزلي سرمربي تيم فوتبال پاس در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در خصوص اين ديدار اظهار داشت: ما از تيم العين شناخت خوبي داريم و براي انجام يك بازي حساب شده به مصاف اين تيم مي رويم و چه بهتر كه اين بازي خوب با كسب پيروزي براي ما همراه باشد. به هرحال دربازي برگشت با اين تيم احتمال وقوع هر اتفاقي وجود دارد بنابراين خطر نكرده و سعي مي كنيم در همين بازي رفت كار را تمام كنيم.



تيم فوتبال العين در مرحله قبلي اين رقابت ها موفق شده سپاهان ديگر نماينده كشورمان را از دور رقابت ها حذف كند. دنيزلي دراين خصوص گفت: ما پاس هستيم و آن تيمي كه حذف شد سپاهان بود. من براي اينكه نسبت به اين تيم به شناخت خوبي دست پيدا كنم براي تماشاي بازي هاي اين تيم حتي به رم سفر كردم و فيلم هاي بسياري از بازي هاي العين را مروركرده ام. بنابراين مراقبيم تا مثل تيم سپاهان در تله اين تيم گرفتارنشويم.

دنيزلي درادامه با اشاره به قدرتمند بودن حريف پاس درمرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا تصريح كرد: تيم فوتبال العين درفصل نقل و انتقالات چند بازيكن جديد به خدمت گرفته و ما بايد كاملا هوشيارانه با اين تيم بازي كنيم.

دنيزلي حاضرنشد در خصوص وضعيت پاس دررقابت هاي ليگ برترايران صحبت كند و گفت: درحال حاضرتمام تمركز اين تيم برروي مسابقات ليگ قهرمانان آسياست.

